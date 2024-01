Unfollow de João Guilherme em Jade Picon repercute e ator explica: “Estou fazendo isso por mim”

Na última terça-feira (23), o ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, balançou a internet ao dar unfollow em sua ex-namorada, a atriz e ex-BBB, Jade Picon. Com toda a repercussão, o artista usou as redes sociais para explicar os motivos de deixar de acompanhar a sua ex-namorada.

De acordo com o ator em seu X (antigo Twitter), essa foi uma decisão para 'dar uma limpa' em seu Instagram. “Eu disse algumas vezes que ia fazer uma limpa no meu instagram, deixar conteúdos que eu realmente consuma. só isso. to fazendo isso por mim. no mundo real, entre pessoas reais, um unfollow não significa muita coisa :/ não precisa confabular…”

Anteriormente, no dia 17 de janeiro, o ator já havia comentado sobre a vontade de dar unfollow em algumas pessoas. O que muitos fãs depois conectaram com o mais recente ocorrido.

VEJA MAIS:

Os dois atores namoraram entre 2018 e 2021 e mantinham uma amizade pacífica. O ator chegou a torcer por Jade Picon, quando a influencer entrou no BBB 22.

Apesar do unfollow de João Guilherme, Jade continua como seguidora do ex-namorado. Os dois estiveram em Fernando de Noronha no último fim de ano e compartilham amigos em comum.