Cantor Júlio Cezar Patrício, do Nosso Tom, comemora alta hospitalar após ser internado na UTI

O cantor Júlio Cezar Patrício, 45 anos, integrante do grupo Nosso Tom, compartilhou uma boa notícia com seus seguidores nesta terça-feira (23). “Hoje recebi alta”, escreveu o artista em seu perfil no Instagram, que tem colaboração com o perfil do grupo.

Ele estava internado na UTI de um hospital particular desde a semana passada, após ter sido diagnosticado com arritmia cardíaca.

No texto, Júlio mostra sua devoção por Nossa Senhora de Nazaré, além de gratidão pela boa noticia recebida. Ele também agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido. A postagem veio acompanhada de uma foto do artista diante da imagem da 'Nazinha'. Além disso, a publicação tem como trilha sonora a canção "Em Cada Outubro", gravada por ele e o grupo Ministério Seráfico.

Nos Stories, Júlio compartilhou mais fotos da sua despedida do hospital. Em um dos registros ele aparece ao lado da equipe médica, e em outro com o seu pai.

Agora, o artista seguirá de repouso em casa. Ele espera o resultado de alguns exames e se prepara para fazer outros, para então definir o tratamento para o seu diagnóstico.

“Hoje recebi alta depois de 5 dias de uma forte tempestade na minha vida, sigo em repouso e observação. Ao lado da UTI tinha essa imagem de Nossa senhora e na saída para casa vim agradecer pela intercessão de Maria ao sagrado coração de Jesus pela minha saúde. Eu fui inundado de amor, de carinho, de fé e de esperança nesses, que sem dúvida, foram os dias mais difíceis da minha vida. Tenho muita gente para agradecer e logo farei isso. Obrigado a cada um de vocês que me entregaram orações e energias boas, eu realmente me senti muito amado. Agora é seguir em repouso”, escreveu.

Júlio segue longe dos palcos, sem data para o seu retorno, além disso, ele também está afastado da apresentação do programa semanal "Só Toca Pará", da Rádio Cultura.