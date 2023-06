Júlio Cezar, do Nosso Tom, completa aniversário em edição especial do ‘Pagode de Mesa’

A comemoração do aniversário é uma data especial, e como acontece anualmente, Júlio Cezar Patrício, vocalista do Nosso Tom, sempre opta por celebrar a sua idade novo ao lado do público. Neste domingo, 18, a comemoração será no ‘Pagode de Mesa – edição Aniversário do Júlio Cezar’, na Cervejaria Cabôca, a partir das 16h.

“Eu gosto muito de comemorar meus aniversários, não existe chance dessa data passar em branco. Então, quando chega junho, o público do Nosso Tom já se programa para essa festa. Como dia 18 é bem próximo do dia exato do meu aniversário, resolvi antecipar e comemorar no Pagode de Mesa, que é uma festa muito especial para mim”, disse Júlio Cezar.

O cantor completa idade nova apenas no dia 20, mas a comemoração será antecipada.

“Esse show tem uma característica especial porque não ficamos em um palco, tocamos em uma mesa, o que nos permite uma enorme proximidade com o nosso público”, pontua a artista.

Neste projeto, o Nosso Tom canta mais de três horas, no repertório os hits da banda, mas também as músicas que estão em alta e os clássicos do pagode e samba nacional.

“Como a nossa caminhada musical nunca é feita de forma individual, convidei para brindar esse dia comigo, alguns amigos. Estarão por lá: Bilão, Juliana Sinimbu, Sebastião da DBL e Yuri Fofo, do Tamo Junto. Todos eles são pessoas especiais na minha trajetória como cantor”, antecipa Júlio Cezar.

A abertura do ‘Pagode de Mesa – edição Aniversário do Júlio Cezar’ será de Leozinho e o encerramento do Grupo Irreverência.

“O ‘Pagode de Mesa’ é um dos projetos mais vitoriosos do atual momento da nossa carreira. Ele inclusive virou disco, que está disponível em todas as plataformas digitais. Então, faço muita questão de comemorar meu aniversário domingo, 18, na Cabôca”, finaliza Júlio Cezar.

Prestes a completar 45 anos, o cantor está em uma fase muito moderna do Nosso Tom. Com projetos audiovisuais lançados recentemente e EPs, o grupo também lançou feats com Chrigor e Vitinho.

Júlio começou a cantar na igreja católica, mas logo migrou para o pagode. Ele fundou o grupo, que este ano completa 25 anos de estrada musical.

Agende-se

‘Pagode de Mesa – edição Aniversário do Júlio Cezar’

Data: domingo, 18

Hora: 16h

Local: Cervejaria Cabôca - 598, Blvd. Castilhos França, 550 - Campina, Belém – PA

Informaçõe: @pagodedemesa_