Nosso Tom é convidado para a gravação projeto audiovisual do Molejo

“O Samba Que Vem da Amazônia” vai ganhar mais uma vez o Brasil. Nesta sexta-feira, 03, o Nosso Tom é um dos convidados da gravação do DVD do grupo Molejo. O projeto chamado de ‘Paparico do Molejo – Audiovisual’, levará para Niterói, no Rio de Janeiro, vários convidados para essa gravação.

Representante do Norte e do Pará, o Nosso Tom foi um dos escolhidos pelo Molejo. A amizade entre os grupos já dura anos e se fortalece a cada encontro. Além da banda do Pará, Thiaguinho, Xande de Pilares, Dudu Nobre, Renato da Rocinha, Mikael, Ricardinho, Gabby Moura, Intimistas, Pra Zuar, Caju Pra Baixo e DJ Tubarão, são os convidados do Molejo.

VEJA MAIS

Está é a primeira vez que o Nosso Tom vai dividir o mesmo palco com grupo carioca. Composto por Anderson Leonardo, Andrezinho, William Araújo, Claumirzinho, Lúcio Nascimento e Vadinho, o Molejão, como também é chamado, surgiu em 1988, no bairro do Méier, no Rio de Janeiro.

Ao longo desses mais de 30 anos de carreira, eles têm no repertório os clássicos do pagode do Brasil. A parceria com o Nosso Tom surgiu a partir da ‘Molejo Records’, o estúdio que sobe as músicas do grupo para as plataformas digitais. “O convite para participar desse projeto audiovisual surgiu do próprio Anderson Leonardo, através dos nossos amigos em comum, e também por conta do estúdio”, contou Júlio Cezar Patrício, vocalista do grupo paraense.

Além de Júlio, fazem parte da banda paraense: Jed, na bateria, Maurinho, no pandeiro, e Marquinho, no tantan.

“Se gente for olhar todos os convidados, a maioria são da região do Sudeste, do Rio de Janeiro e São Paulo. Então essa possibilidade de abrir espaço para um grupo do Norte, mostra que o Molejo está atento para o nosso movimento como um todo, que hoje em dia, vai muito além e tem muitas coisas envolvidas. O pagode e o samba têm as suas referências do Brasil como todo, e também de Amazônia e do Pará”, disse Júlio.

Quando falamos em Molejo e da trajetória do grupo, conseguimos facilmente identificar no repertório do Nosso Tom músicas da banda carioca. “É impossível para qualquer banda de pagode que tem pelo menos 20 anos não ter no repertório alguma música do Molejo. E claro, que já tivemos no nosso”, relembra o vocalista.

Em 2023, o Nosso Tom comemora 24 anos de carreira.

O ‘Paparico do Molejo – Audiovisual’ vai juntar várias atrações de samba e pagode que passam por várias décadas de história. O repertório do show também será repleto de sucessos, não só do Molejo, mas também de outros artistas.

“Nós vamos gravar um bloco com várias canções. Serão quatro músicas que vão fazer parte de uma faixa do projeto”, antecipou Júlio Cezar.

TRABALHO

Mesmo que ao longo das mais de duas décadas o Nosso Tom tenha entregado muitos trabalhos autorais, nos últimos anos, ele passaram a produzir conteúdos inéditos e com grandes produções. “Durante os quase dois anos de restrições, realizamos algumas lives, mas também conseguimos tirar do papel muita coisa. A nossa média de shows no mês é muito alta, em torno de 20 a 25 apresentações, isso é muita coisa, e por isso a gente acaba adiando alguns projetos, mas desde 2020 conseguimos colocar muita coisa em prática”, disse Júlio Cezar.

“Eu acho que a gente conseguiu voltar as nossas origens, porque desde o início da banda sempre produzimos muita coisa, em algum momento a gente deixou de produzir. Com a paralisação conseguimos rejuvenescer nossas ideias, sobre o próprio trabalho também. Ou seja, nos últimos dois anos a gente passou a gravar bastante coisa, mas como disse, agora veio esse boom de tantos projetos musicais, e acho que isso fez com que o Nosso Tom tivesse mais destaque no cenário nacional”, acrescenta.

Para este ano, o Nosso Tom se prepara para lançar o seu EP gravado no Rio de Janeiro. “Começamos a gravar no ano passado com produtor dos últimos DVDs do Exaltasamba, do primeiro trabalho do Thiaguinho, o Ousadia e Alegria. Vão ser cinco músicas inéditas com algumas participações, além disso teremos também a gravação do segundo audiovisual do Pagode de Mesa, e hoje comemoramos mais de 250 mil plays no Spotify, um número bem expressivo. Enfim tem muita coisa boa vindo ai”, finaliza o vocalista do Nosso Tom.