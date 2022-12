Banda Nosso Tom lança projeto audiovisual 'Pagode de Mesa'

Os fãs da banda Nosso Tom agora vão poder contar com um projeto audiovisual especial do grupo, o álbum inédito “Pagode de Mesa Nosso Tom” será lançado hoje no youtube e em todas as plataformas digitais de música. O projeto foi gravado no dia 18 de dezembro deste ano na Cervejaria Caboca, em Belém e mostrou a versatilidade da banda querida pelos paraenses há tantos anos, com uma pegada mais livre e arranjos especiais.

Segundo o vocalista do Nosso Tom, Júlio Cezar Patrício, “esse é um projeto que tínhamos vontade de fazer há algum tempo. É um show mais livre, sem muitos arranjos como um disco de estúdio. Nele tem um pouco da nossa discografia e algumas canções de artistas que a gente adora tocar também. Foi um trabalho feito para ser ouvido em reuniões de amigos, churrascos e festas em grupo. Temos muita confiança que será um sucesso”, afirmou o cantor.

Júlio destacou ainda que “vivemos de fase e agora estamos vivendo mais uma que é do nosso pagode na Cervejaria Caboca. Não teve uma edição dele, modéstia parte, que não esgotamos ingressos. Aqui existe uma sintonia, tudo conspira para o sucesso: nós, a casa, o público”, concluiu o artista.

Júlio Cezar compartilha há quase 25 anos os palcos com Maurinho, Jed e Marquinhos. O quarteto já gravou dois DVDs anteriormente, mas agora eles falam sobre expandir horizontes. Nesses dois trabalhos a produção foi mais grandiosa, e os DVDs foram gravadas em grandes. Para o projeto “Pagode de Mesa”, a gravação é mais intimista e em novo formato.

Criado em 1999, o grupo Nosso Tom é cada vez mais solidificado como uma das principais bandas de pagode de Belém do Pará. Sucesso absoluto, as cancções da banda tocam em todas as rádios e seus shows lotam as principais casas noturnas do Estado. Com letras que trazem na bagagem muito romance, o grupo deposita cada vez mais personalidade em suas composições.