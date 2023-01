Torcedor do Remo vai às lagrimas em show do Nosso Tom

O vocalista do Grupo Nosso Tom, Julio Cezar, compartilhou no Twitter o momento de "sofrência" de um torcedor do Remo que assistia ao show da banga. O grupo estava tocando a música "Melhor Vingança", que é um feat de Nosso Tom com Vitinho. O registro foi compartilhado neste domingo (22).

Durante esse momento do repertório, o torcedor não conseguiu conter as lágrimas. Ele cantava e chorava ao mesmo tempo. Por meio da rede social, Julio Cezar compartilhou o vídeo e indagou os fãs: "Vocês já choraram ao som do Nosso Tom alguma vez?".

Vários seguidores entraram na brincadeira. Um deles respondeu: "O Remo faz isso com a gente". Outra seguidora disse: "Rindo de nervoso, já chorei trancada no banheiro do Botequim".

Até o final da tarde desta segunda (23), a postagem do artista já tinha mais de 16 mil visualizações.