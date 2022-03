Júlio Cezar, do Nosso Tom, vira “comentarista de BBB”

Quem acompanha o cantor Júlio Cezar Patricio, do grupo “Nosso Tom”, nas redes sociais, já deve ter se deparado com um perfil inusitado: comentarista do Big Brother Brasil 22. Telespectador do reality, Júlio não dispensa contar um pouco da sua opinião sobre a atração. Recentemente, ele comentou sobre a sua percepção quanto artista e emoções que envolvem o programa. Com a saída de Maria, Júlio fez uma série de stories no seu perfil no Instagram falando sobre a situação.

E hoje, 22, no Instagram de o oliberal.com o cantor será o convidado da live do “Égua do Babado!”. Júlio Cezar vai mostrar ainda mais o seu lado “comentarias de BBB” e falar um pouco sobre as fofocas em que já envolveram seu nome. “Eu procuro ficar sempre ligado no que acontece nas mídias, principalmente nas redes sociais. Acho que quando um assunto vai para as redes merece uma atenção a mais, já que ali está a repercussão que ele tem e de alguma forma traz relevância para as pessoas”, avaliou.

Júlio Cezar destaca que os assuntos precisam ser analisados de uma forma mais leve quando tem esse objetivo. Por exemplo, no caso do BBB, é necessário olhar tudo de uma forma não tão rígida, dar ao fato mais leveza, porém, também é uma oportunidade de entender um pouco sobre comportamentos humanos.

“Sou um grande admirador das artes e de pessoas, sempre estou atento as atitudes e modos de quem me rodeia, isso faz com que eu aprenda também, de certa forma, com meu semelhante. Ter um programa que evidencie tanto essas questões, faz com que eu me torne um telespectador assíduo”, acrescentou.

Há mais de 20 anos trabalhando na noite do Pará e do Brasil, Júlio Cezar encontra no palco e na música o melhor jeito de se expressar, mas sempre estudioso e atento ao que acontece no mundo, ele se mostra ativo quando o assunto é arte.

O cantor aproveita para contar um pouco para os seguidores e internautas sobre os novos projetos com o Nosso Tom. Retornando de uma viagem pela Europa, Júlio se prepara para o “Nosso Tom das Antigas – NTDA”.