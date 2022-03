Mulher se casa e tem dois filhos com morador de rua: 'Paixão à primeira vista'

Uma história de amor compartilhada no TikTok viralizou nas redes sociais esta semana por envolver uma situação que muitos podem considerar improvável: a mulher se apaixonou por um homem em situação de rua, quando saiu de um supermercado. Foi a própria Jasmine Grogan, protagonista da história, quem contou os detalhes. As informações são do Portal R7.

"Conheci um sem-teto um dia fazendo minhas compras no mercado. Ofereci dinheiro a ele, mas ele não aceitou. Entrei e continuei fazendo minhas compras na loja, mas não conseguia parar de pensar nele", contou ela ao jornal britânico Daily Star.

Quando saiu do estabelecimento, Jasmine Grogan se deparou novamente com o morador em situação de rua e lhe perguntou se teria alguma forma de ajudá-lo, mas ele recusou outra vez. “Saí e perguntei se poderia ajudá-lo de qualquer maneira, e ele disse que não. Ele ofereceu ajuda para colocar minhas compras em um táxi, e eu aceitei. Perguntei se ele queria que eu lhe trouxesse algo para comer. Ele ficou envergonhado, mas disse que sim, e fomos jantar", contou.

Os dois casaram e tiveram dois filhos (Reprodução / Via Metrópoles)

A mulher admite que se apaixonou à primeira vista. "Nós nos apaixonamos na hora. Eu sabia que ele era o cara certo para mim. Ele era tão legal. Nós tivemos vários encontros, e com o passar do tempo ele raspou a barba, ganhou novos dentes e conseguiu um emprego muito bom. Nós nunca nos separamos desde então."

Jasmine Grogan, o homem que vivia como sem-teto, Macauley Murchie, casaram e já têm dois filhos. “Estamos tão felizes porque nossos caminhos se cruzaram e acreditamos que tudo acontece por uma razão. Ele tornou minha vida muito melhor, e eu não poderia imaginar ficar sem ele agora”, completou.