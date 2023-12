Nosso Tom comemora 24 anos de carreira com show autoral

Neste final de semana, o Nosso Tom dá o start nas comemorações dos 24 anos de carreira do grupo. A festa será no sábado (09), com o “Amar Você”, no Açaí Biruta. O evento já faz parte do calendário do grupo há anos.

Com um show majoritariamente autoral, o quarteto sobe no palco para mostrar o ‘Samba Que Vem da Amazonia’. “O nome do nosso baile faz referência a nossa segunda música de trabalho, que é bastante forte e significativa além de ter nos apresentados para o Brasil, faz muito sentido valorizar esse nome. Foi o ‘Amar Você’ que nos abriu muitas portas e fez com que os nossos fãs começassem a nos acompanhar”, disse Júlio Cezar Patrício, vocalista do Nosso Tom.

“Ah, a música ‘Amar Você’ fez com que o Nosso Tom fosse o primeiro lugar entre as canções mais tocadas em três rádios FMs da capital, tudo aconteceu depois dela. Ou seja, ela sempre será um divisor de água”, acrescenta o artista.

Com mais de 70 músicas gravadas, hoje o grupo tem espaço na Região Norte consolidado, e tem fortalecido sua presença na cena nacional. Isso se deve aos sucessivos investimentos em gravação de músicas e projetos autorais no eixo Rio-São Paulo.

“Esse show é muito especial por tudo que ele representa, mas subir no palco e fazer um repertório majoritariamente autoral, é de deixar o coração grato. Vamos cantar músicas de várias décadas, incluindo as recentes que gravamos nos últimos dois anos”, antecipa o vocalista.

Atualmente, o Nosso Tom é composto por: Júlio Cezar, Maurinho, Marquinho e Jed.

O evento ‘Amar Você’ ainda terá shows da Big Band DBL e do I Love Pagode, com quatro horas de open bar.

Após a pandemia, o Nosso Tom focou sua carreira em produção de conteúdo audiovisual e atuarial, o que trouxe um novo público para o grupo, de ouvintes que estão em outras cidades brasileiras. O público passou a conhecer músicas novas, que chegaram juntos com videoclipes e muitas participações especiais, como Vitinho e Chrigor.

“Quando o ano vai chegando ao fim a gente sempre faz um balanço de tudo, e o ‘Amar Você’ nos traz isso, a gente vê que tudo foi recebido pelo Nosso Tom com muita gratidão, e posso falar isso em nome dos meninos. Por exemplo, em 2023, batemos a marca de 1200 milhões de plays só no Spotify, então sim, vamos celebrar nossa estrada ao longo desses 24 anos e cantar nossas músicas juntos com os fãs, para celebrar também nosso momento atual. A gente segue escrevendo a nossa a nossa história”, avalia Júlio Cezar.

Agende-se

24 anos do Nosso Tom

Data: sábado, 09

Hora: 18h

Local: Açaí Biruta - R. Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha, Belém