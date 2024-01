Cantor Júlio Cezar Patrício, do Nosso Tom, se afasta dos palcos por problema de saúde; entenda

O cantor Júlio Cezar Patrício, do grupo Nosso Tom, usou as redes sociais para anunciar, nesta segunda-feira (22), que está afastado dos palcos para tratar um problema de saúde. Na nota postada no perfil do Instagram, o artista deu mais detalhes sobre o caso.

No fim de semana, Júlio Cezar Patrício foi diagnosticado com arritmia cardíaca após se submeter a exames de rotina. Diante do diagnóstico, ele foi orientado a se internar para que a situação fosse averiguada.

O artista foi encaminhado em caráter emergencial para a UTI de um hospital particular em Belém onde passará por uma bateria de exames. Hoje Júlio Cezar fez a primeira avaliação, um estudo eletrofisiológico. Com este exame é possível descobrir e estudar os defeitos no sistema elétrico do coração. O resultado deve sair ainda esta semana.

Júlio Cezar Patrício está consciente, confiante e fez questão de agradecer o carinho dos fãs.

A notícia que ele se afastaria dos palcos pegou o público de surpresa. No sábado (20), antes da apresentação que faria em um bloco de Carnaval, do qual ele é sócio, a organização divulgou uma nota com a notícia. Sem maiores detalhes sobre a situação, apenas foi informado que ele estava com problemas de saúde.

O que é arritmia cardíaca?

A arritmia cardíaca configura-se como uma condição associada a mudanças no padrão dos batimentos cardíacos. Quando o ritmo cardíaco se torna constantemente desordenado, seja por ser excessivamente rápido ou excessivamente lento, isso resulta em prejuízos para as funções cardíacas e o funcionamento global do organismo. Em seu estado normal, o músculo cardíaco contraí-se de maneira rítmica, seguindo disparos elétricos regulares. Contudo, na ausência dessa regularidade nos estímulos, surge a perturbação no ritmo cardíaco, caracterizando-se assim a arritmia.

A variação na cadência dos batimentos cardíacos, que pode impactar a saúde, acomete aproximadamente entre 1,5% e 5% da população em geral. A condição, que interfere no ritmo natural do coração, pode desencadear problemas graves, como o mal súbito e a parada cardíaca. Nesse contexto, com o intuito de conscientizar sobre os sintomas, as formas de manifestação e as estratégias de prevenção, elaboramos este artigo abrangendo tudo o que é essencial saber sobre a arritmia cardíaca.