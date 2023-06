Nosso Tom lança EP com inéditas e selo próprio

Nos primeiros minutos de hoje, 30, o Nosso Tom, composto por Júlio Cezar, Maurinho, Marquinho e Jed, liberou nas plataformas de música um EP totalmente inédito. O público vai conhecer cinco músicas autorais que marcam a volta das origens do grupo.

“Durante a pandemia colocamos vários projetos no papel e que estamos executando agora. Este, por exemplo, é um deles. Estávamos com muita vontade de lançar um projeto inédito e autoral, e agora ele chegou. Recentemente, lançamos feats com o Vitinho e o Chrigor, mas foram singles paralelos, agora o público vai ter acesso a algo novo”, pontua Júlio Cezar Patrício, vocalista do grupo.

As músicas citadas pelo cantor são Melhor Vingança, gravada com Vitinho, e Eu Não Seria Nada, com Chrigor.

Esse disco com as inéditas foi todo gravado na Fórmula do Samba em São Paulo, com produção do Pezinho, produtor que já assinou discos como Ousadia e Alegria, de Thiaguinho, e os últimos trabalhos do Reinaldo, Príncipe do Pagode. O local é bastante conceituado no mundo do samba.

Quatro das cinco canções chegam com uma pegada mais românticas e uma no estilo de pagodinho. Terá apenas um feat nesse trabalho, que é com o grupo Envolvência, de Minas Gerais.

Neste projeto, o Nosso Tom apresenta como faixa-foco ‘Lei do Retorno’. “Particularmente acho a mais visceral (risos). Algo do tipo: eu sofro, mas você vai pagar lá na frente se arrependendo’”, pontua o cantor.

Marcados por uma carreira de 25 anos, o grupo é conhecido por lançar trabalhos autorais. O Nosso Tom tem um repertório recheado de músicas gravadas ao longo dessas décadas, que se tornaram sucessos entre os pagodeiros, como por exemplo “Cristina”, “Jura”, Pra Valer”, “Me Arrependi” e ‘Nossa História de Amor’.

“Nós somos um grupo conhecido e marcado pelo nosso trabalho autoral, temos um repertório repleto de sucessos do Nosso Tom que estão literalmente na boca da galera. Quando tocamos músicas nossas nas apresentações, o nosso público sabe cantar do início ao fim. Isso é algo que nos orgulha bastante, porque nossa carreira é construída de forma responsável e que sempre presenteia o público com trabalhos bem elaborados”, disse Júlio Cezar.

Outra novidade que chega com o EP é o lançamento do selo ‘NT Record’, que deixa o grupo com mais autonomia para gerir a sua carreira e investir em novos negócios na música. “O selo vem para marcar esse amadurecimento quanto artistas. E mais futuramente quem sabe não conseguimos também investir e lançar novos artistas”, conta o vocalista do Nosso Tom.

Com o ‘NT Record’ o grupo é responsável por todo processo musical envolvendo os lançamentos, como produção, distribuição e gerenciamento. Permitindo uma autonomia maior diante dos projetos da banda.