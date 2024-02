Após Taylor Swift anunciar novo álbum, equipe do ex-namorado Joe Alwyn se manifesta

Joe Alwyn, ator britânico e ex-namorado de Taylor Swift, teria se sentido decepcionado e surpreso com a repercussão de detalhes negativos sobre seu relacionamento com a cantora. A informação foi divulgada ao Daily Mail UK. A manifestação veio dois dias após o anúncio do novo álbum de Taylor, “The Tortured Poets Departament” e, depois de uma hora da nota do ar, a artista publicou a lista de músicas do disco.

“Independentemente do que ela faça, ele ainda não responderá porque se afastou da narrativa dela e está muito feliz por ter feito isso”, diz a nota. Joe nunca falou sobre Taylor e sempre foi respeitoso, de acordo com a fonte do Daily Mail UK. A fonte ainda falou que, se a cantora escrever negativamente sobre o ex-namorado, será uma “ação obscura”, já que ele a ajudou na composição de algumas canções - como “Exile”, do álbum “Folklore”.

O nome do novo projeto também é contestado. “The Tortured Poets Departament” é uma referência “inegável” ao grupo de WhatsApp “The Tortured Man Club”, formado por Joe Alwyn, Paul Mescal e Andrew Scott.

“Ela escreve sobre seu passado usando códigos e pontos de referência. Pode ser que ela esteja refletindo sobre o tempo que passaram juntos e ele espera que não seja nada mais”, disse a fonte ao Daily Mail UK.

Com a divulgação do novo álbum, que foi uma surpresa para os fãs que esperavam o anúncio da regravação de “Reputation”, internautas começaram a brincar com a ideia de Taylor “acabar” com Joe, criando teorias. O título de algumas músicas chamou a atenção dos fãs, como:

“So Long, London” (”Até logo, Londres”): o ex-casal morava em Londres, Reino Unido

“But Daddy I Love Him” (”Mas, papai, eu o amo”): possível referência ao filme “Pequena Sereia”

“The Smallest Man Who Ever Lied” (”O menor homem que já mentiu”): provável ligação ao trecho “the loudest woman this town has ever seen” (”a mulher mais escandalosa que essa cidade já viu”), de “The Last Great American Dysnasty” (”A Última Dinastia Americana”)

Taylor Swift e Joe Alwyn namoraram por seis anos. O anúncio do término foi no início de 2023, acompanhado de rumores sobre uma relação conturbada. Atualmente, Taylor namora Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)