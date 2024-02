Super Bowl 2024: Touchdown no último segundo define bicampeonato para Kansas

A noite do último domingo (11) e o início da madrugada desta segunda-feira (12) ficou marcada pela disputa do Super Bowl LVII entre Kansas City e San Francisco 49ers, que decidiram o título da temporada 2023/2024 da NFL, no Allegiant Stadium, em Las Vegas. Após um jogo apertado, Kansas consagrou-se como bicampeão da disputa. O time teve como destaque o quarteback Patrick Mahomes que ganhou o prêmio de melhor jogador do Super Bowl. A partida terminou com o placar 25 X 22, com direito a cantora Taylor Swift na plateia comemorando.

O Touchdown da vitória foi um passe do Mahomes para Mecole Hardman faltando três segundos no relógio da prorrogação para que o jogo finalizasse. Com a vitória, agora, o time detém quatro títulos do campeonato de futebol americano, sendo o segundo consecutivo.

Ao longo da partida, as duas defesas prevaleceram, chegando, inclusive, às prorrogações. Um dos fatos inusitados que ocorreu durante o jogo foi a perda de um dos principais defensores dos San Francisco 49ers no segundo quarto do Super Bowl. O linebacker Dre Greenlaw se preparava para voltar ao campo quando pisou errado no chão, tropeçou e caiu sozinho. Ele chegou a ser examinado pelo médico da equipe, mas sem a capacidade de colocar peso sobre o pé esquerdo, não voltou e foi levado de carrinho. O atleta teve uma lesão na parte inferior da perna esquerda. Confira:

Historicamente, os Chiefs são donos de três títulos do campeonato de futebol americano. Já os 49ers foram campeões cinco vezes da competição.

Em 2022, os Kansas City Chiefs chegaram à decisão após vencer os Baltimore Ravens na final da Conferência Americana (AFC). Enquanto o desafiante veio de uma vitória sobre os Detroit Lions, em uma das viradas consideradas mais marcantes da história do NFL.