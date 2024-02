Usher relembra hits de sucesso no show de intervalo do Super Bowl e agita público

O cantor Usher foi a principal atração musical do intervalo do Super Bowl, final do campeonato de futebol americano entre Kansas City Chiefs e o San Francisco 49ers, que ocorreu na noite deste domingo (11). Para o palco, o norte-americano trouxe uma apresentação considerada eletrizante pelo público com os seus principais sucessos.

Além de dançarinos e bailarinos, o artista também recebeu convidados especiais, como a cantora Alicia Keys. Os dois fizeram uma performance ousada da canção “My Boo” que gravaram juntos.

Usher escolheu "Caught Up" para abrir a atração; "Love In This Club" também esteve no set list do artista. No final da apresentação, o cantor ficou sem camisa para a surpresa do público e contou "U Got It Bad" para a felicidade dos fãs.

Lil Jon e Ludacris também fizeram participações no palco ao lado de Usher agitando o intervalo da competição. Juntos, eles cantaram "Yeah!" para encerrar o show.