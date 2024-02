Jennifer Aniston e David Schwimmer, Rachel e Ross de ‘Friends’, estrelam comercial juntos

Os astros Jennifer Aniston e David Schwimmer aparecem juntos novamente, mas, dessa vez, em um comercial da Uber Eats, marcado para ser exibido no Super Bowl neste domingo (11). O vídeo traz os atores de “Friends”, que interpretaram o casal Rachel Green e Ross Geller, e agita os fãs.

No comercial, Jennifer começa agradecendo uma assistente no estúdio, que lhe entrega uma encomenda. Em seguida, David aparece e a abraça, mas a atriz hesita. “A gente se conhece?”, pergunta. Surpreso, ele diz que a dupla trabalhou junto por dez anos, após Jennifer lhe pedir uma dica.

Fingindo se lembrar dele, ela fala: “Dez anos? Você foi ótimo!” David pergunta se ela ainda não sabe e a atriz admite que não. Jennifer sai andando e diz: “Como se eu fosse esquecer dez anos da minha vida.”

De longe, David a vê indo embora. “Eu odeio esta cidade”, confessa.

O comercial brinca com o ditado “para se lembrar de uma coisa, precisa se esquecer de outra” e conta com outros nomes famosos, como David e Victoria Beckham, que “esquecem” o nome do grupo que a artista fez parte - o Spice Girls.

Jelly Roll, rapper norte-americano que tem o rosto tatuado, também está presente. Ele se olha no espelho e questiona: “Alguém rabiscou no meu rosto?”. A atração principal do show do intervalo do Super Bowl, Usher, aparece fala: “Espero fazer um show no intervalo algum dia, cara.”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)