De virada, San Francisco 49ers vence e enfrenta Kansas City Chiefs no Super Bowl

Após um início dramático, o San Francisco 49ers venceu de virada o Detroit Lions por 34 a 27 e conquistou a NFC (Conferência Nacional) da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL), na noite do último domingo (28). Com isso, o time garantiu a segunda vaga no Super Bowl LVIII, que ocorre no dia 11 de fevereiro, em Las Vegas.

Mais cedo, o Kansas City Chiefs, comandado por Patrick Mahomes e Travis Kelce, venceu o Baltimore Ravens por 17 a 10, conquistando mais um título da AFC (Conferência Americana) e mais uma vaga no Super Bowl.

Se para o Chiefs a vitória foi mais "fácil", para os 49ers não foi. A equipe, que foi líder durante toda a temporada, iniciou a partida perdendo e chegou a ter uma desvantagem de 14 a 0 e de 24 a 7.

Enquanto a defesa do Lions trabalhava bem, a do 49ers não, e o jogo parecia perdido. No entanto, após o intervalo, Brock Purdy e companhia reagiram e marcaram 27 pontos seguidos e selaram a vitória.

Esta será a primeira disputa de Super Bowl de Brock Purdy, que foi selecionado na última escolha do draft. Já do lado do Chiefs, a Mahomes já tem dois títulos.