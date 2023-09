Usher é confirmado no Show de Intervalo do Super Bowl em 2024

A NFL (Liga Nacional de Futebol Americano, em inglês), a patrocinadora Apple Music e a gravadora Roc Nation, de Jay-Z, anunciaram neste domingo (24) que o rapper americano Usher será a atração principal do Show de Intervalo do Super Bowl em 2024.

"É uma grande honra finalmente poder dar um check em uma performance no Super Bowl de minha lista de desejos. Não posso esperar para mostrar ao mundo um show diferente de tudo que vocês já viram de mim", disse Usher, em comunicado oficial.

A NFL elogiou a escolha de Usher, destacando que ele deixou "uma marca inegável na cena cultural ao longo de toda sua carreira". Esta será a segunda vez que Usher se apresentará no Super Bowl, sendo a primeira como a estrela principal. Anteriormente, ele participou do show do Black Eyed Peas em 2011.

O anúncio da participação de Usher no Super Bowl foi feito por meio de um vídeo publicado na Apple Music, apresentando um diálogo entre Usher e Kim Kardashian. No vídeo, Kim informa a Usher que ele será a atração do show de intervalo, deixando o rapper visivelmente emocionado com a notícia.

Além disso, a edição de 2024 do Super Bowl será historicamente a primeira a ser realizada em Paradise, na região de Las Vegas (EUA), no dia 11 de fevereiro de 2024. A parceria entre a Roc Nation e a NFL já resultou em memoráveis shows de intervalo com artistas como Shakira, Jennifer Lopez, Eminem e Rihanna.

A edição de 2023 do show de intervalo do Super Bowl atraiu uma audiência de 121 milhões de espectadores, com a performance de Rihanna, que também anunciou sua gravidez durante o espetáculo.