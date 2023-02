Com gravidez e funk, Rihanna aposta em sucessos no Super Bowl; saiba mais

A cantora Rihanna movimentou as redes sociais e o fim de semana com sua apresentação no show do intervalo do evento Super Bowl, que marca tradicionalmente a final do campeonato do futebol americano. O show da estrela internacional ocorreu no Estado do Arizona, no Estados Unidos, como a atração mais aguardada do embate entre as equipes do Philadelphia Eagles e de Kansas City Chiefs.

A música escolhida para abrir a apresentação foi “Bitch Better My Money”, sucesso da carreira da artista, que se iniciou em um palco suspenso. Em seguida, outras canções de grande impacto sobre os fãs foram apresentadas, como “Umbrella” e “Diamonds”.

Muito aguardado pelos admiradores do repertório pop da cantora, o show ocorreu após sete anos de afastamento dos palcos. De acordo com o site TMZ, a apresentação contou com cerca de 280 bailarinos. A artista chamou a atenção, entre outros quesitos, pelo figurino vermelho escolhido.

O ritmo brasileiro funk carioca, que já se afirmou em todo o mundo com artistas como a cantora Anitta, também foi um dos pontos fortes do show de Rihanna. Alguns passos da dança foram executados pela artista no palco.

Em entrevista coletiva, Rihanna afirmou que a apresentação significou uma reunião de 17 anos de carreira em 13 minutos. “Você sabe, tivemos que perder algumas músicas por causa disso e vai ficar tudo bem, mas acho que fizemos um bom trabalho ao reduzi-lo”.

Surpresa

Além da satisfação do público em assistir mais uma vez uma apresentação da cantora, o show rendeu comentários e indagações sobre Rihanna estar grávida novamente ou não. Minutos após a performance, os representantes da cantora confirmaram a gravidez.

Entre os famosos que assistiram a apresentação no estádio, estavam Blue Ivy, filha de Beyoncé, Jay-Z, Nicki Minaj, Adele, Cara Delevigne, Bradley Cooper, Paul Mcartney e Billie Eilish.