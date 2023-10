Tom Brady prevê “fim” do futebol americano após inclusão de nova modalidade nas Olimpíadas

O astro da NFL, Tom Brady, previu o fim do futebol americano daqui a alguns anos, após a aprovação do flag football, nova modalidade incluída nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, durante sessão do COI (Comitê Internacional Olímpico) na última terça-feira (18).

VEJA MAIS

Em entrevista ao jornal espanhol “Diario AS”, o ex-quarterback comentou sobre as possibilidades e características importantes do esporte norte-americano. “Muita gente quer que haja cada vez menos contato físico no futebol. É algo mais parecido com o flag football, que vai estar nas Olimpíadas de LA em 2008 [...] O futebol americano vai acabar virando flag football no futuro”, afirmou.

Além da variante do futebol americano, outros quatro esportes também foram aprovados nas Olimpíadas de 2028, são eles: críquete, squash, beisebol/softball e lacrosse. O squash estreia na competição mundial, enquanto o lacrosse e o críquete retornam depois de um século.

Flag Football

O esporte é uma versão do futebol americano com menos contato físico, como apontado por Brady. Entre as principais diferenças estão o ataque, onde o atleta deve retirar uma fita, chamada de flag, presa em um cinto do jogador rival, com o objetivo de interromper a jogada.

Segundo as regras, cada equipe deve ter de quatro a 11 jogadores. No Brasil, o número de jogadores varia conforme as modalidades, uma delas é o 8x8, que permite mais contato e jogadores de linha. Já o 5x5 restringe contato físico, enquanto o 4x4 é praticado na praia.

O Circuito Nacional de Flag Football, um dos torneios promovidos no país, joga na modalidade 5x5 desde 2013. Ainda nesta semana, a Braves Academy de Sorocaba venceu a NFL Flag National Championship e representará o Brasil na divisão internacional do campeonato no próximo ano.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)