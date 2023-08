Atletas do Remo são convocados para a Seleção Brasileira de Flag Football

O Remo Lions, time de destaque na temporada, recebeu uma notícia que encheu de orgulho seus torcedores e reforça o talento de seus atletas. Dois jogadores do clube foram convocados para integrar a Seleção Brasileira Masculina de Flag Football. A convocação, feita pela Confederação Brasileira de FA, foi anunciada na terça-feira (1º) e premiou os Wide Receivers Luiz Fernando Ribeiro e Vinícius dos Santos Tavares.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Em entrevista ao site do Remo, Vinícius expressou sua satisfação: “Eu sinto que a convocação é o resultado de um trabalho entre atletas, comissão e diretoria. Consegui ser convocado e isso é resultado de muito esforço de todas as partes”, afirmou.

VEJA MAIS

Por sua vez, Luís Fernando revelou que ficou surpreso e que a notícia trouxe ainda mais motivação: "Foi uma grande notícia, de primeira eu nem estava acreditando que fui convocado e, ao receber uma notícia dessas acaba nos dando mais motivação e empenho para seguir focado nos treinos. Muito feliz em poder representar da melhor forma o nosso clube, e futuramente, o nosso país", disse Luís.

A disputa da Seleção Brasileira de flag football está prevista para setembro e ocorrerá em São Paulo. Essa modalidade é derivada do futebol americano, porém, diferentemente deste, não envolve contato físico entre os jogadores. Durante as partidas, os atletas utilizam fitas presas à cintura e o objetivo é retirar as bandeiras (conhecidas como "flags" em inglês) do adversário. Essa ação simula o tackle realizado na NFL e marca o término de uma jogada. Importante ressaltar que, ao contrário do futebol americano, o flag football não possui impacto físico nem a mesma intensidade nas ações defensivas.