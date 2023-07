Paraense de 8 anos conquista bicampeonato do Sul-Americano de jiu-jitsu para crianças

Um jovem paraense se destacou no jiu-jitsu neste final de semana. Com apenas oito anos, o pequeno Júlio César Campos venceu o Campeonato Sul-Americano para crianças da modalidade, disputado no Rio de Janeiro. Esse é o segundo título consecutivo dele na categoria, já que havia vencido o torneio no ano passado.

Aos 8 anos, Júlio já participou de aproximadamente 60 competições nacionais e internacionais, como Campeonato Brasileiro, Campeonato Paraense, além de outras competições da modalidade. Recentemente, o jovem atleta conquistou títulos internacionais como o "Europeu Kids" e o "Campeonato Paris".

Preparação

Professor e pai do menino, Júlio Campos, é um dos maiores incentivadores do jovem atleta. Ele afirma que a preparação para a competição ocorre há meses, sempre em busca de melhores resultados.

"Estamos trabalhando com treinamento funcional, musculação para trabalhar a resistência e evitar futuras lesões", destacou.