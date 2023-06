Aluno de projeto social foi destaque no Jiu-Jitsu em Dom Eliseu

Apaixonado pelas artes marciais, o aluno do Projeto Menino Feliz, Luís Otávio Pontes, foi 1º lugar no 5º Open de Jiu-jitsu. O evento ocorreu no dia 11 de junho, no município de Dom Eliseu.

Luís foi destaque na competição, que já é tradicional na região. Ele começou a praticar a arte marcial como os demais alunos do Projeto Menino Feliz, que fica em Paragominas, e representou o projeto na competição, conquistando o lugar mais alto do pódio. “O professor Alan viu que eu tinha potencial e ele me levou para o campeonato de Dom Eliseu e lá eu lutei duas vezes, e nas duas fui primeiro lugar, na faixa amarela e faixa cinza. Agradeço ao Projeto Menino Feliz pela oportunidade, ao professor Alan, ao sr. Nilson Gusmão e à academia Márcio Oliveira pela oportunidade”, disse o campeão.

Alan Jackson Soares, professor de Jiu-jitsu no Projeto Menino Feliz, e que o incentivou a participar da competição, disse que ver o garoto no pódio foi um momento ímpar. “Trabalhamos muito durante alguns meses e desde a primeira aula vi seu diferencial e aptidão. Poder ver seu desempenho nos tatames foi incrível. Sua calma e gana para vencer é sem dúvidas o que torna um campeão. É bastante gratificante para mim, não apenas como professor, mas como ser humano ver sua evolução. Treinaremos mais forte, vamos aperfeiçoar o que se há de bom em seu jogo e corrigir alguns erros, buscando, a cada dia, trabalhar seu desenvolvimento como atleta e pessoa”, disse Alan, que é faixa preta em Jiu-Jitsu.

Projeto Menino Feliz - 5º open de Jiu Jitsu de Dom Eliseu Alunos da academia Marcio Oliveira Divulgação/Projeto Menino Feliz Luis Otávio Pontes ficou em primeiro lugar Divulgação/Projeto Menino Feliz Alan e os alunos do projeto Menino Feliz Divulgação/Projeto Menino Feliz

Outro professor de Luís é Rodrigo Aleixo, professor faixa preta 5º grau, que há oito anos dá aula de jiu-jitsu aos alunos do projeto. Para ele, ver o aluno sendo destaque é motivo de muita alegria. “Uma sensação de que o nosso trabalho social, através do esporte, está sendo feito de maneira eficaz, mostrando que estamos no caminho certo”, disse Rodrigo.

Segundo o professor, vários fatores somaram para o sucesso de Luís na competição. “Quando temos pessoas especiais na frente, tudo acontece exatamente como planejamos. No Projeto Meninos Feliz não é diferente, temos professores e profissionais de extrema importância para o desenvolvimento pessoal de cada aluno do projeto, e sem todos os nossos apoiadores não poderíamos fazer este excelente trabalho com eles”, enfatizou.

O presidente do projeto, Edilson Lima, parabenizou os envolvidos na conquista. “Parabéns Mestre Rodrigo Aleixo, Mestre Márcio Oliveira e Alan Jackson, pela dedicação com às crianças do Jiu-Jitsu do Projeto Menino Feliz e ao aluno Luís Otávio pela belíssima conquista”, afirmou.

Sobre o Projeto Menino Feliz

O Projeto Menino Feliz atende em torno de 300 crianças todos os anos em Paragominas. O projeto é sem fins lucrativos e atende as crianças no contra turno escolar de forma totalmente gratuita. São várias atividades desenvolvidas pelo Projeto Menino Feliz, entre elas práticas esportivas, aulas de reforço e incentivo à cultura. O projeto sobrevive de doações.

Os interessados em contribuir com o projeto, podem fazer suas doações dos dados abaixo:

Conta bancária: 01637-4 Agência: 7918

Associação Menino Feliz de Paragominas

Ou através da Chave PIX: 10.738.389/0001-20

Associação Menino Feliz de Paragominas.

