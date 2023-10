Benzema sem Bola de Ouro? Senadora francesa pede retirada de prêmio do atacante; entenda

A senadora francesa Valérie Boyer fez um apelo público nesta quarta-feira (18) pedindo que o jogador Karim Benzema perca sua cidadania francesa e até mesmo a prestigiosa Bola de Ouro. A parlamentar sugeriu que tais medidas deveriam ser consideradas se fosse comprovado um elo entre o atacante, que atualmente atua no Al-Ittihad e é conhecido por sua passagem pelo Real Madrid, e a Irmandade Muçulmana. Esta acusação foi feita pelo ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, na última segunda-feira.

A Irmandade Muçulmana é reconhecida como uma organização islâmica antiga e, em vários países, é designada como uma organização terrorista. É importante notar que, a partir da Irmandade Muçulmana, surgiu o Hamas, um grupo extremista islâmico armado envolvido em um conflito em curso com Israel.

Valérie Boyer declarou em suas redes sociais: "Se as declarações do ministro do Interior forem verídicas, devemos considerar a imposição de sanções contra Karim Benzema. Uma possível sanção inicialmente simbólica seria a retirada de sua Bola de Ouro. Como último recurso, poderíamos pleitear a revogação de sua cidadania. Não podemos tolerar que um cidadão francês com notoriedade internacional possa desonrar ou até mesmo trair o seu país dessa maneira."

Esta controvérsia surgiu depois que Benzema manifestou seu apoio às vítimas dos recentes bombardeios em Gaza, que ocorreram em resposta aos ataques do grupo Hamas. O jogador expressou em suas redes sociais: "Todas as nossas orações vão para os habitantes de Gaza, mais uma vez vítimas de bombardeios injustos que não poupam nem mulheres nem crianças."

Em resposta a essa declaração, o Ministro do Interior Gérald Darmanin acusou publicamente Karim Benzema de ter "ligações notórias, como todos sabemos, com a Irmandade Muçulmana."

Vale ressaltar que Karim Benzema nasceu em Lyon, na França, e é filho de pais argelinos. Apesar de ser elegível para representar a seleção de futebol da Argélia, o jogador optou por representar a seleção francesa, tendo participado de 97 jogos e marcado 37 gols. Além disso, o atleta é muçulmano e recentemente explicou que sua decisão de se juntar ao Al-Ittihad, na Arábia Saudita, foi motivada por seu desejo de estar mais próximo de Meca, o berço do islamismo.