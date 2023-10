Flag football: vice-presidente de Federação vê possibilidade de paraenses jogarem nas Olimpíadas

O COI (Comitê Olímpico Internacional) aprovou oficialmente, nesta semana, cinco novos esportes para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Entre os esportes aprovados está o flag football, modalidade derivada do futebol americano em crescimento no Pará, segundo o vice-presidente da Federação Paraense de Futebol Americano, Mauro D’Antona.

“O flag football é uma modalidade esportiva menos agressiva que o futebol americano, jogada mais ‘parada’, se dá pela retirada da bandeira que fica na cintura dos jogadores, com objetivo de ganho de território dos adversários. É muito dinâmica e atraente ao público, com a Olimpíada pode acabar atraindo mais olhares e novos praticantes. É um esporte em franca expansão no Brasil, acredito que não é diferente no Pará”, afirmou.

Mauro, que também é diretor do Remo Lions, equipe de flag do Clube do Remo que já teve atletas convocados para a Seleção Brasileira, acredita que o estado tem fortes candidatos para representar o Brasil em Los Angeles.

“Acredito que em 2028 podemos ter representantes do estado [na Seleção], as expectativas são altas, tanto na Seleção masculina quanto na feminina. Pelo segundo ano consecutivo tivemos atletas representando o estado nos camps regionais da Seleção Brasileira, e esses camps funcionam como uma seletiva regional, onde os técnicos do Brasil tem oportunidade de ver o desenvolvimento e desempenho dos atletas escolhidos ao vivo”, explicou.

Ainda conforme o dirigente, incentivos para preparação de atletas e popularização da modalidade estão sendo pensados pelas Federações junto a Confederação Brasileira de Futebol Americano. “Temos um planejamento de oficinas e camps para não só incentivar jogadores e técnicos, mas também expandir a modalidade no Brasil inteiro. Além, é claro, da participação sempre intensa dos times nas organizações de eventos para aumentar o nível do esporte”, afirmou.

No Pará, existem duas competições principais para os times femininos e masculinos na modalidade, que são: o Campeonato Paraense de Flag Football, e a Copa Pará de Flag Football. Ambas são disputadas pelas cinco equipes em atividade no estado: Remo Lions, Marajó Snakes, North Indians, Lobos Academy e New Tigers.

Além do flag football, outros quatro esportes também serão incluídos nas Olimpíadas de Los Angeles, são eles: críquete, squash, beisebol/softebol e lacrosse. As modalidades foram aprovadas pelo Conselho Executivo do COI, em uma reunião em Mumbai, na Índia. O boxe, esporte no qual o Brasil conquistou três medalhas nas Olimpíadas de 2020, também está confirmado para 2028.