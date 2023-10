Lionel Messi descarta empréstimo após eliminação do Inter Miami: 'Vou aproveitar as férias'

Lionel Messi rejeitou a possibilidade de empréstimo pelo Inter Miami após o fim da temporada regular na Major League Soccer (MLS). O clube estadunidense não tem calendário oficial até fevereiro de 2024, o que gerou especulações sobre uma transferência temporária ao Barcelona ou ao futebol saudita.

Depois da vitória da Argentina contra o Peru, pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 lamentou a ausência do Inter Miami nos playoffs da MLS e compartilhou sua intenção de continuar treinando. Em entrevista ao canal TyC Sports, ele reiterou seu desejo de aproveitar o longo período de descanso, algo que não experimentou nas últimas temporadas.

"Vou treinar, fazer o jogo que temos agora pela frente e vou tentar estar na melhor forma possível até novembro. Depois, vou aproveitar as férias na Argentina, já que é a primeira vez que tenho muitos dias a mais em dezembro, com festas e tranquilidade com a minha gente, e em janeiro voltarei à pré-temporada. Vou começar do zero e me preparar da melhor forma possível, como sempre", concluiu.

O último jogo do Inter Miami na temporada será no dia 21 de outubro, neste sábado, contra o Charlotte, pela MLS. O craque argentino ainda volta a campo em 2023 com sua seleção, em novembro, nas partidas contra o Brasil, no Maracanã, e diante do Uruguai, provavelmente em Córdoba.