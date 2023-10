Cristiano Ronaldo é o jogador mais bem pago do mundo; saiba quanto CR7 ganha

Cristiano Ronaldo é o jogador mais bem pago do mundo, segundo a lista da Forbes, divulgada nesta sexta-feira (13). O atacante do saudita Al-Nassr ultrapassou Messi e Neymar ao faturar, no período de um ano, cerca de 260 milhões de dólares (R$ 1,3 bilhão), incluindo o salário do clube e patrocínios.

O atacante de 37 anos ocupa a primeira posição no ranking pela sexta vez. Nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2021, CR7 também alcançou o feito. Atrás do português está Messi e Neymar. Confira a lista completa:

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - $260 milhões Messi (Inter Miami) - $135 milhões Neymar (Al-Hilal) - $112 milhões Mbappé (PSG) - $110 milhões Benzema (Al-Ittihad) - $106 milhões Haaland (Manchester City) - $58 milhões Salah (Liverpool) - $53 milhões Sadio Mané (Al-Nassr) - $52 milhões De Bruyne (Manchester City) - $39 milhões Kane (Bayern de Munique) - $36 milhões

Além de ser o atleta com o maior salário no futebol, Ronaldo é o maior artilheiro da história do esporte e o jogador com mais títulos. Até o momento, ele emplacou 827 gols e acumula 34 títulos na carreira.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)