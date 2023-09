Com homenagem ao Vasco e Cristiano Ronaldo, Luva de Pedreiro atualiza nome do filho

Em entrevista ao PodPah, podcast do paraense Mítico e do Igão, Luva de Pedreiro contou como será agora o nome do seu filho. No 'Podpah #691', o influenciador explicou que o nome da criança terá mudanças para receber mais homenagens. Inicialmente ele se chamaria Cristiano Ronaldo Júnior, mas agora vai envolver seus principais ídolos e inserir o sobrenome da mãe, Távila Gomes.

"O nome vai ser Cristiano Ronaldo Júnior da Gama, pelo Vasco. Vai ter o da Gama. Vou botar o nome dos meus maiores ídolos. O nome do filho do Luva de Pedreiro vai ser Cristiano Ronaldo da Gama Laurino Santana, que é o nome da minha mulher, né? Receba", declarou Iran.

Inclusive, Luva revelou que Cristiano Ronaldo, foi o primeiro a saber da gravidez: "Ele (Cristiano Ronaldo) é gente boa, já trocamos muita ideia. Foi o primeiro a saber que eu seria pai. Contei pessoalmente, quando fiquei no hotel do Al-Nassr".