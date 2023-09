Árbitro Anderson Daronco apita clássico na Arábia Saudita entre times de Cristiano Ronaldo e Firmino

O árbitro brasileiro Anderson Daronco foi escalado para comandar um dos jogos mais aguardados do "Sauditão". Daronco, que recentemente esteve à frente do jogo de ida da final da Copa do Brasil no domingo passado, será o árbitro do confronto entre Al Nassr e Al Ahli no Campeonato Saudita, que colocará Cristiano Ronaldo e Roberto Firmino cara a cara. O jogo acontece nesta sexta-feira (22), a partir das 15h (horário de Brasília).

Aos 42 anos, Daronco já é um nome de destaque na arbitragem brasileira e agora ganhará visibilidade no cenário do futebol saudita, que frequentemente convida profissionais da América do Sul para arbitrar partidas locais. Ele é um dos árbitros mais respeitados na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no momento.

A Arábia Saudita não está apenas focada em atrair grandes jogadores, mas também em trazer os melhores árbitros do mundo para o país. O intercâmbio de árbitros é uma prática comum em partidas no mundo árabe, e o Brasil tem sido um contribuinte frequente. Recentemente, o brasileiro Ramon Abatti Abel também teve essa experiência ao arbitrar o confronto entre Al Hilal e Al Ettifaq.

Nomes como o inglês Michael Oliver e o espanhol Mateu Lahoz, que participaram da Copa do Mundo de 2022, já demonstraram suas habilidades em jogos na Arábia Saudita, sendo exemplos de árbitros consagrados e reconhecidos internacionalmente.

Craques em campo

Daronco foi selecionado para comandar o clássico entre Al Nassr e Al Ahli, um duelo de destaque na sétima rodada do Campeonato Saudita. No Al Nassr, jogadores renomados como Cristiano Ronaldo e Mané estarão em campo, enquanto no Al Ahli, o brasileiro Roberto Firmino se destaca, junto com Mahrez, Ibañez e Mendy.