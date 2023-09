Após rumores de crise no namoro, Luva de Pedreiro e Távila Gomes viajam para Barcelona

Após rumores de que a relação do casal estaria passando por uma fase ruim, Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, e Tavila Gomes estão viajando para Barcelona, na Espanha. O casal, que espera o primeiro filho, postaram cliques abraçados. A bióloga compartilhou a foto ainda de dentro do avião assim que estavam chegando ao destino, o influenciador postou um vídeo encontrando com fãs ainda no aeroporto.

Recentemente, o influenciador fez uma live e agitou as redes sociais ao indicar um possível término com a namorada, que está grávida de cerca de quatro meses. As notícias de altos e baixos na relação do casal não é novidade. A primeira vez que os dois apareceram juntos foi em abril deste ano, após ela fazer uma declaração a ele nas redes sociais.

VEJA MAIS

Dias antes do chá revelação, em que o público descobriu que o nome do bebê vai ser Cristiano Ronaldo, ele já falava que a pensão do filho estava garantida e que "não seria menos de R$ 500 mil", dizendo ainda que "nascia mais uma milionária". Logo os internautas entenderam que ele se referia a Távila.

Tavila Gomes negou que esteja em crise no seu relacionamento (Foto Instagram @tavilagomes)