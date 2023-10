Pedro Gallese, goleiro do Peru, quebra e arremessa celular de fã do Messi; vídeo

Uma cena inusitada do goleiro Pedro Gallese está dividindo comentários na web. Após o apito final da partida Argentina x Peru, o peruano ficou irritado e arremessou o celular de um torcedor que invadiu o campo para tirar uma foto com o jogador Messi. O camisa 10 foi o responsável pelos dois gols do Albiceleste na partida e garantiu a vitória sobre os adversários. Veja:

VEJA MAIS

Após o ótimo desempenho de Messi no jogo no estádio de Lima (Peru), na última terça-feira (17), vários fãs tentaram invadir o campo. Um dos torcedores do camisa 10 conseguiu furar o bloqueio de segurança e invadiu o gramado.

Incomodado com a situação, o goleiro deteve um dos rapazes, tirou o celular das mãos dele e quebrou o aparelho. Em seguida, é possível ver nos vídeos que circulam no X, Gallese arremessando o dispositivo para o outro lado do gramado.

(*Juliana Maia, estagiária, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)