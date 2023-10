Messi leva cuspe de jogador paraguaio durante vitória da Argentina: 'nem sei quem é esse cara'

O atacante Lionel Messi comentou sobre o cuspe que recebeu do atacante paraguaio Antonio Sanabria durante a vitória da Argentina por 1 a 0 sobre o Paraguai, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. A cena polêmica aconteceu na quinta-feira (12), na saída do Monumental de Núñez.

O craque sete vezes melhor do mundo disse que não viu o ato na hora e que não sabe quem é Sanabria. "A verdade é que não vi, mas me disseram no vestiário. Eu não vi, e nem sei quem é esse cara. Não vi. Prefiro não falar, senão ele vai sair e falar por todos os lados e vai se tornar conhecido", disse Messi.

Sanabria negou que tenha cuspido em Messi e disse que o ângulo da câmera fez parecer que os dois estavam mais próximos do que, de fato, estavam no momento. "Foram coisas de partida, nada mais. Eu estava assistindo agora, eu vi a imagem e parece que cuspi nele, mas não, de jeito nenhum. Ele está longe, mas pela imagem, que se vê da parte de trás, parece que eu cuspi, mas não tem nada a ver", disse o paraguaio aos jornalistas que estavam na zona mista.

O lance ocorreu aos 34 minutos do segundo tempo, quando Messi sofreu falta do lateral-esquerdo paraguaio Espinoza perto do meio-campo. Sanabria, que estava próximo, discutiu com o craque argentino e soltou a cusparada, que foi exibida minutos depois pela transmissão. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ainda não se manifestou sobre o caso.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)