NFL, liga de futebol americano dos Estados Unidos, realizará partida no Brasil em 2024

A NFL, liga de futebol americano dos Estados Unidos, deve desembarcar no Brasil em 2024, para uma partida inédita na América do Sul. O jogo deve ocorrer em São Paulo, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, no segundo semestre do próximo ano.

Executivos da NFL visitaram São Paulo e o Rio de Janeiro nos últimos meses, e escolheram a capital paulista para receber a partida. A decisão se baseou na infraestrutura da cidade, que para os executivos, seria melhor para receber os jogadores, membros da liga, e turistas de outros países latinos que viajaram para assistir ao jogo.

A escolha da Neo Química Arena também foi estratégica para os executivos, que optaram por não realizar o jogo no Morumbi ou Allianz Parque, por conta do espaço externo que o estádio do Corinthians proporciona. Na semana da partida, a Liga pretende realizar eventos na área externa da Arena e em outros pontos da capital paulista.

Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians, prometeu durante a campanha aumentar a capacidade multiúso do estádio, e a utilização pela NFL empolgou os dirigentes.