Super Bowl: Final da NFL abre venda de ingressos com valores a partir de R$ 50 mil; confira

Os ingressos para o Super Bowl LVIII, final da NFL, já estão à venda e costumam ser bastante disputados com preços elevados. O jogo será disputado no dia 11 de fevereiro, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, Nevada.

A 58ª edição da liga de futebol americano dos Estados Unidos terá capacidade de 65 mil pessoas e os valores dos ingressos chamam a atenção. Para assistir à partida, o torcedor terá que desembolsar no mínimo US$ 10 mil (cerca de R$ 50 mil). O preço mais alto é de US$ 48,5 mil (cerca de R$ 238 mil). Esses valores são referentes aos ingressos oficiais, vendidos pela NFL através do On Location, no Ticketmaster.

Além dos ingressos oficiais vendidos pela NFL, também é possível comprar ingressos no mercado secundário. Na revenda, os valores costumam variar de acordo com o local do jogo, o confronto, a localização do assento e a data da compra.

Nos anos anteriores, o custo do ingresso médio de revenda do Super Bowl variou entre US$ 4.000 (R$ 19,6 mil) e US$ 6.000 (R$ 29,5 mil).

Sobre o Super Bowl

O Super Bowl é o maior evento esportivo dos Estados Unidos e um dos mais populares do mundo. Ao longo das 57 edições do jogo, 19 equipes já foram campeãs da NFL. Por outro lado, 13 dos 22 times da NFL ainda não conseguiram conquistar o cobiçado troféu Vince Lombardi.

Os maiores vencedores são Pittsburgh Steelers e New England Patriots, com seis conquistas cada. O Dallas Cowboys ficam logo atrás, com cinco troféus, assim como o San Francisco 49ers. A edição passada do Super Bowl foi disputada entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. O Kansas City Chiefs venceu o jogo pelo placar de 38 a 35, conquistando o terceiro título de sua história.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)