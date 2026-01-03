Colônia de férias: MAZ promove oficinas, cinema e brincadeiras gratuitas em Belém

Pensada como alternativa de lazer e aprendizado durante as férias escolares, o Museu das Amazônias, localizado no bairro do Reduto, em Belém, está realizando uma colônia de férias para crianças, adolescentes e famílias, com atividades gratuitas ao longo dos meses de janeiro e fevereiro. As ações tiveram início no última sexta-feira (2) e incluem mais de 70 atividades educativas, entre visitas mediadas, oficinas, contações de histórias, sessões de cinema e brincadeiras. Para participar, basta estar presencialmente no museu, minutos antes do início de cada ação.

Neste sábado (3), as atividades começam às 9h com uma ação educativa cognitiva sensorial voltada as pessoas com deficiência e seus acompanhantes. A proposta é um percurso acessível pelo museu, com materiais táteis, atividades corporais e recursos em Libras.

Às 10h, ocorre uma vivência livre sobre o tema “Corpo-Território”, com práticas corporais de movimento e respiração para perceber o corpo em relação ao ambiente amazônico. Já às 15h, a programação segue com o “Ateliê das Aves”, oficina de pintura em miriti destinada a crianças de 6 a 12 anos.

No domingo (4), a partir das 10h30, o museu promove a atividade “Um dia de arqueólogo”, voltada as crianças de 6 a 12 anos, com simulação de escavação arqueológica para apresentar cerâmicas e saberes dos povos originários da Amazônia. Às 15h, acontece o Cine Clube Infantil, com exibição de filmes inspirados nas Amazônias, seguida de conversa com o diretor.

Segundo a gerente técnica do Museu das Amazônias, Grazielle Giacomo, a programação disponibilizada foi planejada para estimular a criatividade, o brincar, o aprendizado e a convivência, a partir de uma perspectiva acessível, inclusiva e diversa do público infantojuvenil.

“As férias são um momento importante para fortalecer vínculos, estimular a curiosidade e ampliar o acesso à cultura. A programação foi construída para acolher diferentes públicos, especialmente crianças, famílias e pessoas com deficiência, oferecendo experiências educativas, sensoriais e lúdicas que dialogam com os territórios, saberes e culturas das Amazônias”, destacou.

Durante as férias, o museu funcionará em horário estendido, de quinta a terça-feira, das 10h às 20h, com última entrada às 19h. Às quartas-feiras, o espaço permanece fechado para manutenção semanal.

A programação completa, organizada por semana, pode ser consultada nas redes sociais do Museu das Amazônias.

Confira a programação dos próximos dias:



SEGUNDA-FEIRA (5)

Atividade educativa | Circuito Brincante: Ciranda dos Bichos

10h30 I Crianças de 6 a 12 anos

Jogos e brincadeiras inspirados nos animais da floresta, celebrando a diversidade amazônica.

Atividade educativa | Visita Educativa: Memórias para Adiar o Fim do Mundo

15h I Crianças de 6 a 12 anos e famílias

Visita à exposição Ajuri inspirada nas ideias de Ailton Krenak, com partilha de memórias e histórias.



TERÇA-FEIRA (6)

Atividade educativa | Circuito Brincante: Na Aldeia do Riso

10h30 I Crianças de 6 a 12 anos e famílias

Jogos inspirados nos Hotxuá do povo Krahô, explorando o riso como cura e criação de vínculos.

Atividade educativa | Visita Educativa: Os Caminhos das Águas

15h I Crianças de 6 a 12 anos

Atividades interativas sobre os rios voadores e a relação das águas com a história de Belém.



QUINTA-FEIRA (8)

Oficina educativa | Folha-Bicho, Bicho-Folha: Animais Amazônicos, Dobraduras e Preservação Ambiental

10h30 I Crianças de 6 a 12 anos

Oficina que une arte e ciência para apresentar a fauna amazônica por meio de dobraduras e pintura.

Oficina educativa | Contação de Histórias – “Faz do Conto: A História da Cobra Canoa”

15h I Crianças de 6 a 12 anos

Narrativa ancestral da Cobra Canoa, abordando origem, tradição e conexão com a natureza.

SERVIÇO:

Museu das Amazônias

Endereço: Porto Futuro II, Galpão 4A — Avenida Marechal Hermes, 14, bairro do Reduto — Belém (PA);

Funcionamento: de quinta-feira a terça-feira, das 10h às 20h (última entrada às 19h) - Horário especial válido nos meses de janeiro e fevereiro de 2026;

Entrada gratuita até fevereiro.