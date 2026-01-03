Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Colônia de férias: MAZ promove oficinas, cinema e brincadeiras gratuitas em Belém

Atividades gratuitas começaram no dia 2 de janeiro e contam com inscrições presenciais antes de cada ação

Amanda Martins
fonte

Atividades estimulam criatividade, aprendizado e convivência a partir dos saberes das Amazônias (Divulgação MAZ)

Pensada como alternativa de lazer e aprendizado durante as férias escolares, o Museu das Amazônias, localizado no bairro do Reduto, em Belém, está realizando uma colônia de férias para crianças, adolescentes e famílias, com atividades gratuitas ao longo dos meses de janeiro e fevereiro. As ações tiveram início no última sexta-feira (2) e incluem mais de 70 atividades educativas, entre visitas mediadas, oficinas, contações de histórias, sessões de cinema e brincadeiras. Para participar, basta estar presencialmente no museu, minutos antes do início de cada ação. 

Neste sábado (3), as atividades começam às 9h com uma ação educativa cognitiva sensorial voltada as pessoas com deficiência e seus acompanhantes. A proposta é um percurso acessível pelo museu, com materiais táteis, atividades corporais e recursos em Libras. 

Às 10h, ocorre uma vivência livre sobre o tema “Corpo-Território”, com práticas corporais de movimento e respiração para perceber o corpo em relação ao ambiente amazônico. Já às 15h, a programação segue com o “Ateliê das Aves”, oficina de pintura em miriti destinada a crianças de 6 a 12 anos.

No domingo (4), a partir das 10h30, o museu promove a atividade “Um dia de arqueólogo”, voltada as crianças de 6 a 12 anos, com simulação de escavação arqueológica para apresentar cerâmicas e saberes dos povos originários da Amazônia. Às 15h, acontece o Cine Clube Infantil, com exibição de filmes inspirados nas Amazônias, seguida de conversa com o diretor.

Segundo a gerente técnica do Museu das Amazônias, Grazielle Giacomo, a programação disponibilizada foi planejada para estimular a criatividade, o brincar, o aprendizado e a convivência, a partir de uma perspectiva acessível, inclusiva e diversa do público infantojuvenil. 

“As férias são um momento importante para fortalecer vínculos, estimular a curiosidade e ampliar o acesso à cultura. A programação foi construída para acolher diferentes públicos, especialmente crianças, famílias e pessoas com deficiência, oferecendo experiências educativas, sensoriais e lúdicas que dialogam com os territórios, saberes e culturas das Amazônias”, destacou.

Durante as férias, o museu funcionará em horário estendido, de quinta a terça-feira, das 10h às 20h, com última entrada às 19h. Às quartas-feiras, o espaço permanece fechado para manutenção semanal. 

A programação completa, organizada por semana, pode ser consultada nas redes sociais do Museu das Amazônias.

Confira a programação dos próximos dias:
 

  • SEGUNDA-FEIRA (5)

Atividade educativa | Circuito Brincante: Ciranda dos Bichos
 10h30 I Crianças de 6 a 12 anos
Jogos e brincadeiras inspirados nos animais da floresta, celebrando a diversidade amazônica.

Atividade educativa | Visita Educativa: Memórias para Adiar o Fim do Mundo
 15h I Crianças de 6 a 12 anos e famílias
Visita à exposição Ajuri inspirada nas ideias de Ailton Krenak, com partilha de memórias e histórias.
 

  • TERÇA-FEIRA (6)

Atividade educativa | Circuito Brincante: Na Aldeia do Riso
 10h30 I Crianças de 6 a 12 anos e famílias
 Jogos inspirados nos Hotxuá do povo Krahô, explorando o riso como cura e criação de vínculos.

Atividade educativa | Visita Educativa: Os Caminhos das Águas
 15h I Crianças de 6 a 12 anos
 Atividades interativas sobre os rios voadores e a relação das águas com a história de Belém.
 

  • QUINTA-FEIRA (8)

Oficina educativa | Folha-Bicho, Bicho-Folha: Animais Amazônicos, Dobraduras e Preservação Ambiental

10h30 I Crianças de 6 a 12 anos
Oficina que une arte e ciência para apresentar a fauna amazônica por meio de dobraduras e pintura.

Oficina educativa | Contação de Histórias – “Faz do Conto: A História da Cobra Canoa”

15h I Crianças de 6 a 12 anos
Narrativa ancestral da Cobra Canoa, abordando origem, tradição e conexão com a natureza.

SERVIÇO:

Museu das Amazônias

Endereço: Porto Futuro II, Galpão 4A — Avenida Marechal Hermes, 14, bairro do Reduto — Belém (PA);

Funcionamento: de quinta-feira a terça-feira, das 10h às 20h (última entrada às 19h) - Horário especial válido nos meses de janeiro e fevereiro de 2026;

Entrada gratuita até fevereiro.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

colônia de férias

cultura

o que fazer em em belém

Museu das Amazônias
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém entra no ritmo do pré-Carnaval com arrastões e eventos neste domingo (4)

Eventos gratuitos e pagos acontecem em bairros como Pedreira, Icoaraci e Reduto

04.01.26 8h30

DESPEDIDA

Morre Maria Ribeiro, atriz de 'Vidas Secas', aos 102 anos

A informação do falecimento da artista foi informada pela filha dela, Wilma Lindamar da Silva, nas redes sociais

03.01.26 21h15

A FILA ANDOU

Gracyanne Barbosa assume que está vivendo novo affair: ‘Muito Feliz’

Ex-BBB não assumia um relacionamento desde o fim do casamento com Belo, em 2024

03.01.26 20h13

SERÁ?

Luísa Sonza grávida? Fotos com namorado levantam suspeitas entre fãs

Seguidores passaram a comentar detalhes observados nas imagens publicadas

03.01.26 19h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém entra no ritmo do pré-Carnaval com arrastões e eventos neste domingo (4)

Eventos gratuitos e pagos acontecem em bairros como Pedreira, Icoaraci e Reduto

04.01.26 8h30

polêmica

Gustavo Mioto se pronuncia sobre indireta a Zé Felipe e Ana Castela; veja

Durante a apresentação, em um momento de interação com o público, o sertanejo fez um comentário que rapidamente se espalhou na internet

02.01.26 21h58

INVESTIGAÇÃO

Cariúcha diz ter sido agredida e expulsa de casa por médico com o qual se relacionou

Apresentadora de TV relata conflito em Balneário Camboriú e afirma estar na rua após desentendimento

04.01.26 12h35

FAMOSOS

Após virada de ano em Belém, Alane Dias retorna à rotina de Carnaval no Rio

Alane passou a virada do ano em Belém antes de retomar compromissos carnavalescos

03.01.26 22h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda