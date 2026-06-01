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Parque da Cidade é reconhecido como patrimônio cultural material e imaterial do Pará

Maior intervenção urbanística de Belém dos últimos 100 anos, espaço consolida legado da COP 30 e amplia vocação para lazer, educação, cultura e sustentabilidade

O Liberal
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Parque da Cidade é reconhecido como patrimônio cultural material e imaterial do Pará. (Foto: Igor Mota | Ag. Pará)

O Parque da Cidade, em Belém, passou a integrar oficialmente o patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Estado do Pará. A governadora Hana Ghassan sancionou a Lei nº 11.460, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), reconhecendo a relevância histórica, social, cultural e ambiental do espaço, considerado a maior intervenção urbanística realizada na capital paraense nos últimos 100 anos.

Construído pelo Governo do Estado para sediar atividades da Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas (COP 30), o Parque da Cidade ocupa uma área de 500 mil metros quadrados e se consolidou como um dos principais espaços de lazer, esporte, educação e convivência da Região Metropolitana de Belém.

A estrutura reúne duas grandes edificações, o Prédio da Escola de Empreendedorismo e o Centro Gastronômico, além de amplas áreas destinadas à prática esportiva e ao lazer, com quadras poliesportivas, quadras de areia e de tênis, pista de caminhada, ciclovia, pista de skate, playground infantil, área pet, quiosques, pontos de hidratação e extensas áreas verdes.

O parque também conta com um parque aquático infantil equipado com brinquedos interativos e recursos de acessibilidade, reforçando o compromisso com a inclusão e o bem-estar das famílias.

“O Parque da Cidade já nasceu como um projeto audacioso, tanto pelo tamanho, por ser a maior intervenção urbana de Belém dos últimos anos, quanto pelo tempo que nós tivemos para construí-lo. Precisava estar pronto para COP30 e deu mais do que certo, pelo evento em si, que foi um sucesso, mas principalmente por ser um legado para cidade. Desde o primeiro dia de funcionamento o povo paraense compareceu em peso e não saiu mais. A maneira como a população abraçou o parque é uma prova irrefutável de que nós precisávamos de um lugar como esse”, afirma o secretário de Estado de Cultura, Bruno Chagas.

Antes da implantação do parque, a área permaneceu por anos subutilizada. Após a transformação promovida pelo Governo do Estado, a proposta de reconhecimento como patrimônio cultural, apresentada pelo deputado estadual Ivanaldo Braz, foi aprovada pela Alepa e sancionada pela governadora em 29 de maio.

“A gente sempre teve uma preocupação em fazer desse espaço uma ferramenta de cidadania, por isso desde o primeiro momento o governo promoveu ações como a colônia de férias, apresentações culturais, entre outras atividades. Hoje, é uma felicidade ver essa estrutura sendo utilizada para fins educativos, turísticos, e muitos outros”, ressalta Bruno Chagas.

Educação, empreendedorismo e economia criativa

Além de área de lazer, o Parque da Cidade tornou-se um importante polo de formação e desenvolvimento. Atualmente, os prédios do complexo abrigam estudantes do curso de Gastronomia da Universidade do Estado do Pará (Uepa) e jovens participantes da Escola de Empreendedorismo do Sebrae Pará, em parceria com as secretarias estaduais de Educação (Seduc) e de Cultura (Secult).

O espaço também acolhe empreendedores dos setores gastronômico e da economia criativa, fortalecendo oportunidades de geração de renda e qualificação profissional.

Ao longo do ano, o parque recebe uma programação diversificada, com grandes eventos culturais, ações sociais e atividades esportivas. Entre as iniciativas já realizadas estão programações de Natal, Carnaval e Páscoa, além de eventos de grande alcance, como a Semana dos Povos Indígenas e o programa “Por Todas Elas”.

Referência em sustentabilidade

Projetado com foco em soluções de baixo impacto ambiental, o Parque da Cidade incorporou tecnologias voltadas à mitigação das mudanças climáticas, incluindo sistemas de energia solar e de captação e reaproveitamento de água da chuva.

A implantação do complexo também resultou em uma significativa ampliação da cobertura vegetal da área, com o plantio e transplantio de 2.500 árvores. O paisagismo reúne ainda 190 mil plantas ornamentais e 83 mil metros quadrados de áreas gramadas.

Espaço afetivo para os paraenses

No dia 27 de maio, o Parque da Cidade completou um ano de funcionamento. Nesse período, tornou-se um dos principais pontos de encontro da população, atraindo milhares de visitantes e fortalecendo sua conexão com a cidade.

“Conheci o Parque da Cidade no Natal de 2025, fui para as programações de final de ano e adorei. Desde então se tornou um dos meus locais preferidos aqui de Belém. Além de ter transformado o entorno, ele trouxe um lazer diferente não só para os adultos como também para as crianças. Minha filha adora os brinquedos e a parte do chafariz, é sempre muito divertido quando vamos”, relata Marcilene da Silva.

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