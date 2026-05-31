Cartaz oficial do Círio 2026 é apresentado em cerimônia marcada por fé e emoção; veja imagem

O cartaz oficial do Círio de Nazaré 2026 foi apresentado aos fiéis na noite deste domingo (31), na Praça Santuário, durante uma celebração repleta de emoção e devoção. A divulgação aconteceu após a missa e a coroação da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré, realizadas às 18h, na Basílica Santuário.

A programação também contou com a subida da Imagem Original ao Glória, momento que marcou o encerramento das atividades do Mês Mariano.

Além de ser distribuído gratuitamente, o cartaz poderá ser adquirido na loja Lírio Mimoso e, a partir desta segunda-feira (1º), também estará disponível na Livraria Paulinas. De acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a edição deste ano trouxe uma estrutura inédita para ampliar a participação e a experiência do público presente.

Momento da revelação do cartaz do Círio de Nazaré 2026. (Foto: Carmem Helena)

A revelação do cartaz ocorreu por meio de um grande cubo formado por painéis de LED de alta definição, com exibição em quatro faces e visibilidade em toda a praça. A estrutura, com aproximadamente 10 metros de altura, contou ainda com iluminação especial, sistema de som de grande porte e transmissão ao vivo com apoio de câmeras e drone.

Escolha e produção do cartaz

A seleção do Cartaz 2026 foi realizada por uma comissão composta por integrantes da Diretoria da Festa, da Arquidiocese de Belém e por padres barnabitas. Após a escolha, a peça passou por ajustes finais até chegar à versão oficial apresentada ao público.

Desde 2007, o lançamento do cartaz é realizado de forma aberta e costuma reunir milhares de pessoas na Praça Santuário. Neste ano, serão produzidos 900 mil exemplares.

A criação da peça é assinada pela Mendes Comunicação, agência voluntária da festividade, sob coordenação da Diretoria de Marketing da Festa de Nazaré.

(Foto: Carmem Helena)

A fotografia oficial da imagem de Nossa Senhora foi feita pela fotógrafa Nathalia de Lima Fonseca, que participa pela primeira vez de um projeto oficial do Círio de Nazaré. Formada em Psicologia e atuando desde 2014 na fotografia de famílias e eventos, ela afirma ter recebido o convite em um momento especial de sua trajetória.

“A fotografia carrega quem somos, o que acreditamos e de onde viemos. Recebi essa oportunidade como uma graça e uma resposta muito íntima que guardo comigo”, declarou.

O que é o Círio de Nazaré?

Considerado a maior manifestação católica do Brasil e uma das maiores do mundo, o Círio de Nazaré reúne cerca de 2 milhões de pessoas em Belém, no Pará, sempre no segundo domingo de outubro. A festividade é reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.

Com duração de aproximadamente 15 dias, a celebração tem origem no século XVIII e reúne elementos de fé, tradição popular e cultura regional.

(Foto: Carmem Helena)

A história começou em outubro de 1700, quando o caboclo Plácido José de Souza encontrou uma pequena imagem de madeira de Nossa Senhora de Nazaré, com cerca de 28 centímetros, às margens do Igarapé Murutucu.

Segundo a tradição, após levar a imagem para casa, Plácido percebeu que ela desaparecia e reaparecia repetidamente no local onde havia sido encontrada. Interpretando o fato como um sinal divino, ele construiu uma pequena capela naquele espaço, que posteriormente deu origem à atual Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.

Descritivo do Cartaz

Esta proposta do Cartaz do Círio 2026 traduz o tema “Maria, Missionária que nos dá Jesus” por meio de uma composição monumental e atemporal, inspirada em um painel esculpido em alto-relevo de mármore Carrara, que transmite solenidade, tradição e profunda espiritualidade.

Cartaz oficial do Círio de Nazaré 2026. (Foto: Ascom | DFN)

Ao fundo, estão representados quatro momentos marcantes da missão de Maria: a Anunciação, a Natividade, Maria aos pés da Cruz e a Ressurreição. Cenas que revelam sua trajetória de entrega e fidelidade: Maria que acolhe o chamado de Deus, gera o Salvador, permanece firme diante da dor e testemunha a vitória da vida sobre a morte.

No centro da composição, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré se destaca com intensidade singular. O contraste entre a leveza do mármore branco e a riqueza dos detalhes do manto reforça sua presença como coração simbólico do Círio de Nazaré.

O resultado é um cartaz de forte impacto visual e espiritual, capaz de comunicar, através da arte, a fé, a memória e a continuidade de uma devoção que atravessa gerações.

Mensagem do Arcebispo Metropolitano

O Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, destacou o significado profundo do cartaz:

“O Cartaz do Círio de Nazaré 2026 é mais do que uma imagem de divulgação ou um símbolo religioso. Está enraizado naquilo que chamamos de ‘mistérios cristãos’.

Os mistérios cristãos têm uma diferença fundamental dos símbolos religiosos: consiste no movimento entre realidade espiritual e sinal visível. No símbolo, partimos do sinal visível para chegar à realidade invisível; nos mistérios cristãos, o movimento é inverso: a realidade transcendente se apresenta a nós mediada por um sinal visível.

Assim, o sinal visível só é realmente compreendido a partir da realidade espiritual. Assim acontece, por exemplo, na Eucaristia. Cristo está realmente presente com sua oferta sacrifical que se torna presente sobre o altar. Pão e vinho podem apontar para muitas coisas diferentes, mas é a realidade do Senhor que plenifica o sinal.

Assim é o cartaz do Círio de Nazaré: a realidade dos mistérios da Anunciação, da Encarniação e da Crucificação nos revela o papel de Maria na salvação realizada por Cristo: ela é a serva ao lado do Servo, leva Jesus a Isabel e a João Batista, e está presente na hora de Jesus. Somente a partir desses sagrados mistérios é que o cartaz ganha seu significado e sua força comunicativa.”

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