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Aplicativos de transporte coletivo somam 600 mil usuários e ampliam digitalização, em Belém

Passageiros destacam praticidade e economia de tempo no dia a dia

O Liberal
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Aplicativos de transporte coletivo somam 600 mil usuários e ampliam digitalização, em Belém. (Carmem Helena | O Liberal)

Os aplicativos “Vem Busão” e “Vai Passe Fácil” alcançaram juntos a marca de aproximadamente 600 mil usuários cadastrados, consolidando o avanço da digitalização no sistema de transporte coletivo de Belém e da Região Metropolitana. A informação foi divulgada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), que destaca o crescimento da adesão dos passageiros às plataformas digitais voltadas à mobilidade urbana.

De acordo com o sindicato, o aplicativo “Vem Busão” está próximo de atingir 200 mil usuários. A ferramenta permite acompanhar em tempo real a circulação dos ônibus, consultar horários, itinerários e a localização dos veículos, oferecendo mais previsibilidade para quem utiliza o transporte público diariamente.

Já o aplicativo “Vai Passe Fácil” alcançou cerca de 400 mil usuários cadastrados. A plataforma reúne serviços relacionados à bilhetagem eletrônica e à gestão de benefícios, possibilitando que os passageiros realizem diversos procedimentos de forma digital.

Segundo o Setransbel, os números refletem os investimentos realizados pelas empresas operadoras na modernização da frota e na ampliação de serviços tecnológicos voltados aos usuários do transporte coletivo. A entidade avalia que a crescente utilização dos aplicativos demonstra a confiança dos passageiros nas ferramentas digitais disponibilizadas pelo sistema.

Entre os usuários do transporte público, a universitária Andressa Ribeiro da Silva, de 21 anos, já incorporou as plataformas à rotina. Moradora do Tapanã e estudante de Engenharia de Pesca da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), no bairro da Terra Firme, ela utiliza diariamente quatro ônibus para se deslocar entre a residência e a universidade.

Andressa conta que conheceu o aplicativo “Vem Busão” por indicação de amigos e que a ferramenta passou a ser uma aliada na organização dos seus deslocamentos. “Fiquei sabendo do “Vem Busão” por meio de amigos, que me falaram que dava para acompanhar onde o ônibus estava em tempo real. Isso ajuda muito, porque consigo me programar melhor e evitar ficar muito tempo esperando na parada. Como moro no Tapanã e estudo na Ufra, uso quatro ônibus todos os dias, então qualquer ferramenta que ajude no deslocamento faz diferença”, afirma.

A estudante também aderiu ao “Vai Passe Fácil” para facilitar o pagamento das passagens e a recarga do cartão de transporte. “Hoje em dia é cada vez mais difícil andar com dinheiro em espécie. Com o aplicativo ficou muito mais fácil resolver tudo pelo celular, recarregar e organizar o uso do cartão. Isso facilita bastante o dia a dia de quem depende do transporte público”, destaca.

Já a aposentada Maria das Mercês Rodrigues, de 56 anos, vê nas plataformas uma oportunidade de tornar a rotina mais prática. Embora ainda não utilize os aplicativos, ela afirma que pretende aderir às ferramentas digitais após conhecer melhor os serviços disponíveis. “Com certeza vou usar. É para facilitar. Às vezes a gente não tem o dinheiro na mão para pagar e, se puder resolver isso pelo celular, fica muito mais fácil”, disse, referindo-se ao “Vai Passe Fácil”.

Moradora de Icoaraci, Maria das Mercês utiliza ônibus com frequência para se deslocar até o centro comercial e para consultas médicas. Segundo ela, os gastos com transporte podem ultrapassar R$ 300 por mês. “Hoje mesmo gastei cerca de R$ 17 com passagens. O mundo está moderno e a gente precisa acompanhar essa evolução. Essas plataformas chegam para ajudar, e eu também preciso me modernizar”, afirmou.

Além de facilitar o acesso a informações e serviços, as plataformas também contribuem para a gestão operacional do transporte, permitindo maior integração entre usuários, empresas e sistemas de monitoramento. A expectativa é que o uso da tecnologia contribua para tornar o serviço mais eficiente e alinhado às necessidades da população.

Para o presidente do Setransbel, Paulo Fernandes Gomes, os resultados demonstram uma mudança na forma como os passageiros acessam os serviços de mobilidade urbana.

“Os resultados alcançados pelos aplicativos “Vem Busão” e “Vai Passe Fácil” demonstram que a tecnologia já faz parte da experiência dos usuários do transporte coletivo. As marcas de 200 mil e 400 mil usuários representam não apenas números expressivos, mas a consolidação de uma nova forma de acessar e utilizar os serviços de mobilidade urbana em Belém e na região metropolitana”, afirmou.

O sindicato destaca ainda que a expansão dos serviços digitais faz parte de um processo contínuo de modernização do transporte coletivo da Região Metropolitana de Belém, com foco na oferta de mais praticidade, informação e eficiência aos passageiros.

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Aplicativos de transporte coletivo somam 600 mil usuários e ampliam digitalização, em Belém
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