Sobe para 188 o número de mortos após terremotos na Venezuela, apontam autoridades venezuelanas

Balanço divulgado nesta quinta-feira (25) pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, confirma 188 mortes e 1.520 feridos em decorrência dos dois fortes tremores que atingiram o país na última quarta-feira (24).

Segundo as autoridades, 200 pessoas seguem presas sob escombros e 157 estão desaparecidas, conforme informações divulgadas pela CNN.

Os abalos, de magnitude 7,2 e 7,5 na escala Richter, ocorreram em um intervalo de menos de um minuto a 160 km de Caracas, conforme dados do Serviço Geológico dos EUA. O impacto destruiu prédios na capital e afetou oito hospitais, forçando evacuações emergenciais. A estimativa oficial é que mais de 2.900 famílias tenham sido afetadas.

Assistência humanitária

Em resposta à crise, a ONU e governos estrangeiros já mobilizam assistência humanitária de emergência. Em Caracas, equipes de resgate trabalham ininterruptamente na busca por sobreviventes entre as estruturas colapsadas.

Ajuda

Os Estados Unidos anunciaram que aprovaram o envio de 150 milhões de dólares (R$ 778 milhões) em ajuda à Venezuela após os dois terremotos que causaram pelo menos 188 mortes, informou o Departamento de Estado.

O pacote incluirá 50 milhões de dólares (R$ 260 milhões) em novos acordos bilaterais para apoiar grupos que já atuam na Venezuela, além de uma contribuição de 100 milhões de dólares (R$ 518 milhões) para um fundo humanitário da ONU destinado ao país.