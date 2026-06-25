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Zelensky anuncia nova operação contra Rússia e diz que país 'arderá no fogo' por 40 dias

Nos últimos meses, Kiev intensificou sua campanha aérea contra instalações militares russas

Estadão Conteúdo

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta quinta-feira, 25 que aprovou uma nova operação contra a Rússia, afirmando que o país "arderá no fogo dos ataques ucranianos pelos próximos 40 dias".

Durante uma reunião com o Major General Yevhenii Khmara, Zelensky também discutiu uma série de medidas adicionais destinadas a forçar Moscou a encerrar a guerra. O líder ucraniano acrescentou que o Serviço de Segurança da Ucrânia será o responsável por novas operações contra a Rússia.

Nos últimos meses, Kiev intensificou sua campanha aérea contra instalações militares russas e instalações de energia. Seu sucesso causou escassez de combustível e interrompeu as linhas de abastecimento do exército, paralisando a invasão em grande escala de Moscou após mais de quatro anos de combates.

Drones ucranianos este mês atingiram Moscou e São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia e cidade natal de Vladimir Putin. A Ucrânia também está tentando cortar a Crimeia, a península do Mar Negro que a Rússia invadiu e anexou ilegalmente em 2014.

Zelensky aceitou um cessar-fogo incondicional exigido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em 2025, mas Putin recusou e um ano de esforços de paz liderados por Washington não fizeram progressos significativos.

*Com informações da Associated Press (AP).

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RÚSSIA/UCRÂNIA/GUERRA/ZELENSKY/OPERAÇÃO
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