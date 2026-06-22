Itamaraty acompanha caso de paraense capturado por forças russas na Guerra da Ucrânia

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou nesta segunda-feira (22) que acompanha o caso do paraense Herik Ferreira Soares, de 23 anos, capturado por forças militares russas durante a Guerra da Ucrânia. Natural de Castanhal, na Região Metropolitana de Belém (RMB), o jovem apareceu em um vídeo divulgado por canais ligados ao Exército russo relatando que teria sido enganado ao ser recrutado para atuar no conflito.

Em nota enviada ao Grupo Liberal, o Itamaraty afirmou que a Embaixada do Brasil em Moscou está prestando assistência consular à família do brasileiro e mantém contato com as autoridades russas em busca de mais informações sobre a situação.

Segundo o ministério, “o Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Moscou, tem conhecimento do caso e está em contato com a família do nacional, prestando-lhe assistência consular. A Embaixada está igualmente em contato com as autoridades russas, buscando informações adicionais sobre o caso”.

O órgão ressaltou ainda que “a atuação consular do Brasil pauta-se pela legislação internacional e nacional”.

Vídeo repercutiu nas redes sociais

O caso ganhou repercussão após a divulgação, no último fim de semana, de um vídeo em que Herik aparece chorando e se identifica como morador de Castanhal. Nas imagens, ele afirma que viajou para a Ucrânia acreditando que trabalharia em uma função de apoio, longe dos combates, mas que acabou sendo enviado para a linha de frente.

“Vim parar na Ucrânia no intuito de um serviço na retaguarda, de trabalhar em um local seguro, e eles mentiram para mim. Me enviaram para a linha de frente, para o combate”, declarou.

O jovem também agradeceu aos militares russos pela assistência médica recebida após sua captura e afirmou estar arrependido de ter retornado à zona de guerra.

Apelo à família

Em outro trecho do vídeo, Herik envia uma mensagem emocionada à mãe e aos avós, dizendo sentir saudades da família e pedindo perdão por não ter seguido os conselhos dos parentes.

Ele ainda fez um alerta a outras pessoas interessadas em participar do conflito, afirmando que a busca por dinheiro não compensa os riscos enfrentados na guerra.

“Pense bem antes de vir para cá e perder algo bem maior que é a sua família. Não compensa vir para cá atrás de dinheiro sujo”, afirmou.

Caso segue sob responsabilidade federal

Anteriormente, a Secretaria de Estado de Justiça (Seju) informou que o Governo do Pará não possui competência institucional para atuar diretamente no caso, por se tratar de uma questão internacional. Segundo o órgão, a responsabilidade pelo acompanhamento da situação cabe ao Ministério das Relações Exteriores.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre as condições em que Herik está detido nem sobre eventuais negociações para sua liberação. O caso segue sendo acompanhado pela diplomacia brasileira.