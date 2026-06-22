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Explosão no Catar em fábrica de gás em acidente operacional deixa 13 mortos e 66 feridos

As vítimas fatais deste incidente são cidadãos de nacionalidade indiana e paquistanesa

Estadão Conteúdo
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No Catar, explosão acontece em fábrica da zona industrial de Ras Laffan, por incidente técnico. (Telegram | SputnikBrasil)

A estatal QatarEnergy confirmou nesta segunda-feira, 22, que a explosão e o incêndio ocorridos no domingo, 21, na instalação de fornecimento de gás local de Barzan, na cidade industrial de Ras Laffan, operada pela empresa, matou 13 pessoas e feriou outras 66 pessoas. A empresa informou ainda que os feridos estão recebendo tratamento médico, nenhum deles em estado grave.

"A QatarEnergy gostaria de enfatizar que se tratou de um acidente operacional e não de sabotagem ou ato hostil", informou a empresa em comunicado desta segunda-feira.

As vítimas fatais deste incidente são cidadãos de nacionalidade indiana e paquistanesa, e os feridos são de nacionalidade catariana, indiana, paquistanesa, bengali, queniana, ganense, tanzaniana, nigeriana e nepalesa, completou.

A companhia disse que a produção em Barzan foi intencionalmente interrompida por completo desde dezembro de 2025 devido a necessidades urgentes de manutenção, e foi reiniciada pela primeira vez dois dias antes do incidente.

A equipe de resposta a emergências da QatarEnergy e a Defesa Civil do Qatar extinguiram o incêndio no local de forma rápida e completa.

Em março, a QatarEnergy havia relatado que ataques provocados por mísseis iranianos haviam atingido a sua principal instalação de gás, provocando danos extensos.

A companhia disse ainda que as instalações de GNL da QatarEnergy, o Porto de Ras Laffan, outras operações logísticas e a capacidade de exportação da QatarEnergy não foram afetadas pela explosão e pelo incêndio e que uma investigação completa para determinar a causa deste incidente foi iniciada.

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