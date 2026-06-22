Vance reitera que negociações com Irã avançam e condiciona liberação de ativos a acordo

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, reafirmou nesta segunda-feira, 22, que as negociações com o Irã continuam avançando, mas ressaltou que ainda há trabalho a ser feito para alcançar um acordo definitivo. Em declarações a jornalistas antes de embarcar no Air Force Two, Vance disse que se sente "muito bem" em relação ao progresso obtido até agora e destacou avanços nas discussões técnicas entre as partes.

"Teremos de continuar trabalhando nisso", afirmou o vice-presidente. Segundo ele, as equipes seguem registrando progresso nas negociações técnicas iniciadas após as conversas realizadas no fim de semana na Suíça.

Vance também reiterou que o Irã "permitirá a entrada de inspetores nucleares pela primeira vez em muito tempo", reforçando declarações feitas mais cedo pelo governo americano sobre a retomada das inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). A informação, porém, já foi contestada por veículos da mídia estatal iraniana mais cedo, que afirmam não haver confirmação oficial de Teerã sobre o tema.

O vice-presidente acrescentou que os Estados Unidos não liberarão ativos iranianos congelados caso não haja avanços concretos nas negociações. Segundo ele, qualquer flexibilização das restrições dependerá de progresso contínuo rumo a um acordo. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro dos EUA, emitiu hoje a licença geral que permite ao Irã a produção, entrega e venda de petróleo bruto e outros produtos petroquímicos até 21 de agosto de 2026.

Sobre a segurança energética, Vance afirmou que cerca de 15 milhões de barris de petróleo passaram pelo Estreito de Ormuz e disse que Washington trabalhou para estabelecer mecanismos que garantam a permanência da rota aberta à navegação.