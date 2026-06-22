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Trump: Irã concordará com grandes inspeções de armas para garantir 'honestidade nuclear'

Mais cedo, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que as negociações fizeram "bom progresso"

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 22, que o Irã aceitará inspeções abrangentes em seu programa nuclear para assegurar a chamada "honestidade nuclear" no longo prazo, em meio às negociações entre Washington e Teerã para um acordo definitivo. Em publicação na Truth Social, Trump escreveu que "todos estão plenamente cientes de que o Irã concordará com grandes inspeções de armas para garantir a 'honestidade nuclear' por muito tempo no futuro".

A declaração reforça o discurso do governo norte-americano de que houve avanços nas conversas realizadas no fim de semana na Suíça.

Mais cedo, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que as negociações fizeram "bom progresso" e disse que o Irã concordou em permitir o retorno de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), possivelmente ainda nesta semana.

As declarações, no entanto, foram contestadas por veículos da mídia estatal iraniana.

A agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), informou que não houve confirmação de autorização para inspeções da AIEA e argumentou que qualquer retomada das atividades de fiscalização deveria fazer parte de um acordo final entre as partes.

Segundo a imprensa iraniana, as negociações na Suíça tiveram como foco a implementação do memorando de entendimento de Islamabad, incluindo a manutenção do cessar-fogo regional e a liberação de ativos iranianos.

A delegação de Teerã retornou ao país após dois dias de conversas com representantes americanos.

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EUA/IRÃ/GUERRA/ACORDO/NEGOCIAÇÕES/TRUMP
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