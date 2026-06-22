No Reino Unido, Keir Starmer renuncia e abre disputa pela liderança do Partido Trabalhista

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, renunciou ao cargo nesta segunda-feira, 22. A decisão abre caminho para o país ter seu sétimo chefe de governo em pouco mais de uma década.

A saída de Starmer acontece apesar de uma vitória esmagadora nas eleições gerais de 2024. Contudo, uma sucessão de erros enfraqueceu sua credibilidade ao longo do tempo.

Andy Burnham desponta como favorito para substituir Starmer na liderança do Partido Trabalhista, de centro-esquerda. Ele venceu uma eleição parlamentar suplementar na semana passada e pode assumir a posição no governo.

Processo de Sucessão Aberto

Starmer permanecerá na residência oficial do primeiro-ministro, no número 10 da Downing Street. Ele seguirá no cargo até que os filiados do partido elejam um novo líder nas próximas semanas. Fonte: Associated Press.