Abelardo de la Espriella agradece eleição como presidente e promete 'reconstruir Pátria'

O conservador Aberlado de la Espriella agradeceu os cerca de 13 milhões de votos que o elegeram à presidência da Colômbia, conforme pré-contagem rápida do segundo turno. La Espriella também convocou seus apoiadores à comparecer em uma caravana nesta noite de domingo, 21, em comemoração à sua vitória.

Em vídeo nas redes sociais trajado com o uniforme da seleção de futebol da Colômbia, o conservador agradeceu aos eleitores por "depositar sua confiança" na chapa formada por ele e pelo candidato a vice-presidente José Manuel Restrepo, a campanha "O Tigre" e no "grande sonho chamado Pátria do Milagre".

La Espriella prometeu reconstruir o país e "torná-lo grande", chamando o "respaldo histórico" das eleições de uma "enorme responsabilidade". "Hoje começa uma nova etapa para nosso país, uma etapa construída sobre a vontade livre e democrática de milhões de cidadãos que acreditam em uma Colômbia grande, segura, próspera e cheia de oportunidades", escreveu no texto que acompanha o vídeo de um minuto.

Nos bairros do norte de Bogotá, muitos dos apoiadores de la Espriella saíram às ruas vestidos com a camisa da seleção colombiana, erguendo bandeiras e gritando "fora Petro".

O uso do símbolo nacional como referência ao candidato conservador foi criticado pelo rival progressista Iván Cepeda durante a campanha para os segundo turno das eleições, que apontou como a bandeira e a camisa da seleção deveriam ser mantidos como "símbolo de todos os colombianos".

Em pronunciamento após a pré-contagem rápida, Cepeda reconheceu a derrota contra la Espriella em uma eleição acirrada, mas disse que ainda aguardará o resultado final dos votos e que contestará 33 mil mesas eleitorais acusadas de irregularidades. Na Colômbia, os votos em papel passam por um processo de digitalização e validação após a etapa de contagem rápida.