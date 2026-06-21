Petro alerta contra proclamar presidente da Colômbia antes de validação eleitoral por juízes

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, alertou nas redes sociais contra a proclamação de um novo presidente antes que os resultados do segundo turno sejam validados pelo Poder Judiciário. O comentário foi feito pouco antes do fim da apuração das urnas, que mostravam o conservador Aberlado de la Espriella liderando contra o candidato progressista apoiado por Petro, Iván Cepeda.

La Espriella conta com 49,65% dos votos, contra 48,71% de Iván Cepeda, conforme o boletim divulgado por volta das 19h40 (de Brasília). Votos em branco somavam 1,63%, nulos eram 0,83% e "não marcados" tinham 0,11% das cédulas, com 99,7% das urnas apuradas.

Os dados são da Registradoria Nacional colombiana, exibidos pelo jornal El Tiempo.

Petro, contudo, afirmou que os mesmos dados do cartório eleitoral da Colômbia indicariam um resultado de 49,3% para la Espriella e 49% para Cepeda, que representaria uma vantagem marginal para o conservador.

O presidente não detalhou os dados utilizados para esta estimativa.

"Não se pode proclamar nenhum presidente. É a avaliação cuidadosa que determina quem é o presidente. Obedeço aos juízes", escreveu Petro, no X. "Tranquilidade entre a cidadania, por favor. A realidade nos dá um país dividido ao meio, e interferência estrangeira nos tirando a liberdade."

O colombiano defendeu um acordo nacional para "manter a Pátria e a paz" nos próximos anos. Em outras publicações, o presidente levantou mais questionamentos acerca do sistema eleitoral.

Ao publicar um vídeo de "testemunhas digitais", Petro acusou servidores da Junta Eleitoral de enviar formulários sem assinaturas de jurados em algumas urnas, defendendo que essas seções deveriam ser "imediatamente impugnadas", mas sem apresentar mais informações ou comprovar a legitimidade das supostas provas.

Ao contrário de Petro, Cepeda reiterou confiança no sistema eleitoral ao depositar seu voto mais cedo, afirmando que reconhecerá os resultados e pedindo pelo "triunfo da democracia".

*Com informações da Associated Press