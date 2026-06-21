Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Netanyahu descarta críticas de que Israel não teria atingido objetivos em guerra contra Irã

Mais cedo, o premiê israelense também afirmou que manterá operações no Líbano "enquanto for necessário"

Estadão Conteúdo
fonte

Netanyahu descarta críticas de que Israel não teria atingido objetivos em guerra contra Irã. (FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ignorou as críticas de que a guerra contra o Irã não teria atingido seus objetivos e disse acreditar que o governo persa irá colapsar como resultado da campanha militar. Criar as condições para uma revolta popular foi um de seus objetivos iniciais, apontou.

"Acho que criamos as condições para sua futura queda", disse Netanyahu na Cúpula de Política Internacional do JNS em Jerusalém no domingo. "Essa será a verdadeira vitória, quando o povo iraniano tomar seu próprio destino em suas mãos e derrubar esse regime brutal que os está aterrorizando e aterrorizando o resto do mundo."

Mais cedo, o premiê israelense também afirmou que manterá operações no Líbano "enquanto for necessário". Em paralelo, o exército de Israel autorizou residentes do norte, perto da fronteira com o território libanês, a se movimentarem livremente e sem restrições a partir de segunda-feira, 22. Durante meses, os residentes enfrentaram restrições devido à ameaça de ataque pelo grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã, no sul do Líbano.

O exército não disse o que levou à sua decisão no domingo, mas observou que um cessar-fogo frágil está em vigor. Seu anúncio veio enquanto os EUA e o Irã se encontram na Suíça sobre seu acordo provisório para acabar com a guerra, enquanto Teerã insiste em um cessar-fogo em todas as frentes.

Presidente da Síria diz que não deseja intervir no Líbano

O presidente sírio, Ahmad al-Sharaa, disse neste domingo que a Síria não deseja intervir militarmente no Líbano, apesar das observações do presidente americano, Donald Trump, sugerindo que a Síria poderia ajudar a "cuidar do Hezbollah".

Os comentários de al-Sharaa vieram em uma entrevista à rede dos Emirados Árabes Unidos, Al Mashhad, no domingo. Ele disse que as observações do republicano foram "mal interpretadas".

Trump "falou sobre o papel da Síria em encontrar uma solução segura e pacífica, mas a declaração foi mal interpretada como se a Síria fosse invadir o Líbano amanhã de manhã", disse al-Sharaa. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/IRÃ/GUERRA/ACORDO/NEGOCIAÇÕES/Netanyahu
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

POLÍTICA

Petro alerta contra proclamar presidente da Colômbia antes de validação eleitoral por juízes

O comentário foi feito pouco antes do fim da apuração das urnas

21.06.26 20h17

INTERNACIONAL

Premiê da Polônia tenta minimizar tensões com Zelenski e chama conflito com Ucrânia de 'erro'

Em publicação no X, Tusk disse que um conflito entre políticos dos dois países é um "erro estratégico" que provoca perdas para ambos os lados

21.06.26 19h47

POLÍTICA

Com 97% das urnas apuradas, La Espriella lidera 2º turno na Colômbia com votação acirrada

La Espriella conta com 49,84% dos votos, contra 48,51% de Iván Cepeda, ambos representando mais de 12 milhões de votos cada

21.06.26 19h36

DESPEDIDA

Comandante da revolução de Cuba, Ramiro Valdés Menéndez morre aos 94 anos

Uma nota oficial assinada pelo Partido Comunista de Cuba (PCC) e pelo governo da ilha informou sobre o falecimento

21.06.26 19h32

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

'sai pra lá'

Vídeo de príncipe do Marrocos evitando beijo na mão viraliza; entenda o gesto

O herdeiro do Marrocos, de 23 anos, preferiu um aperto de mãos, gerando elogios nas redes sociais por quebrar protocolo real

16.06.26 17h13

DIREITOS HUMANOS

Cantora iraniana é condenada a 74 chibatadas por fazer show sem hijab

Além da punição física, Parastoo Ahmadi e oito integrantes de sua equipe foram proibidos de realizar atividades artísticas e de viajar

20.06.26 15h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda