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Cepeda reconhece vitória de Espriella, mas pede impugnação de 33 mil mesas eleitorais

O progressista ponderou que a pré-contagem rápida é um "dado que não é oficial ou vinculante"

Estadão Conteúdo
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Cepeda reconhece vitória de Espriella, mas pede impugnação de 33 mil mesas eleitorais. (Luis Acosta/AFP)

O senador e candidato progressista à presidência da Colômbia, Iván Cepeda, reconheceu a vitória do rival conservador Aberlado de la Espriella, em discurso ao público na noite deste domingo, 21. Contudo, Cepeda disse que seus representantes legais e um grupo de testemunhas está em processo para impugnar 33 mil mesas eleitorais em todo o país, acusadas de irregularidades. "Uma por uma deverá ser objeto de escrutínio", afirmou.

O progressista ponderou que a pré-contagem rápida é um "dado que não é oficial ou vinculante", embora tenha admitido a vantagem marginal de la Espriella na apuração. Segundo ele, cumpridas todas as verificações, reconhecerá também ao resultado final.

Cepeda classificou a alta participação de eleitores como uma "vitória" da democracia no país e agradeceu a todos os colombianos que votaram por seu partido.

Em um aceno à sua base eleitoral, o progressista disse que não permitirá que "destruam a natureza, tirem nosso salário vital ou a educação pública".

"Somos uma força decisiva, e é impossível ignorá-la. Deixo nosso convite ao diálogo e a buscar um acordo nacional que nos permita resolver os problemas estruturais e históricos da Colômbia", afirmou.

Cepeda criticou a busca de apoio externo, sem mencionar nomes. "Não pedimos interferência estrangeira para vencer as eleições", disse.

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