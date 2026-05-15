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Asteroide do tamanho de uma quadra de basquete passará próximo à Terra nesta segunda-feira (18)

O objeto espacial está sendo monitorado pela Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa) e Agêncial Espacial Europeia (ESA)

Victoria Rodrigues
fonte

O objeto espacial possui entre 15 e 35 metros de diâmetro. (Foto: Freepik)

O asteroide batizado como 2026 JH2, monitorado pela Nasa e pela Agência Espacial Europeia (ESA), passará a cerca de 91 mil quilômetros do planeta Terra nesta segunda-feira (18), fato que começou a preocupar diversas pessoas no mundo. A depender da extensão real, as medidas do objeto espacial, que mede entre 15 e 35 metros, podem equivaler a dois ônibus ou até mesmo ao tamanho de uma quadra de basquete.

De acordo com as pesquisas, o asteroide deve se aproximar ao máximo da Terra às 18h23 (horário de Brasília) e também deve passar perto da superfície lunar. Logo após passar pela lua, o item deverá estar a aproximadamente 0,00064 unidade astronômica (UA) do planeta, uma distância que equivale a cerca de 91 mil quilômetros. Mas será que a aproximação do objeto realmente representa riscos à Terra?

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Asteroide é considerado "potencialmente perigoso"

O asteroide 2026 JH2 foi classificado na categoria dos NEOs, que são objetos próximos à Terra observados como “potencialmente perigosos”, devido a terem mais de 140 metros de diâmetro e se aproximarem a menos de 7,5 milhões de quilômetros do planeta. Mas, embora o objeto tenha essa classificação, os cálculos de especialistas apontam que não há riscos do item atingir a Terra e causar um desastre.

E quanto a possíveis interferências na internet, os cientistas também afirmaram que o objeto também não deve afetar os sistemas de comunicação terrestres, como GPSs e outros serviços, porque passará a uma distância significativa de onde estão localizados na superfície do planeta.

Confira outros asteroides que também são monitorados pela Nasa e ESA:

  • Bennu: asteroide tem 490 metros de diâmetro e pode colidir com a Terra no século 22;
  • Apophis: era considerado uma ameaça devido a possíveis impactos em 2029 e 2036, mas outras análises descartaram as batidas;
  • 2024 YR4: tinha a probabilidade de acertar a Terra em 2032, mas novos cálculos mostram que agora ele pode estar em rota de colisão com a Lua.
  • 2011 UL21: o asteroide, conhecido como “assassino de planetas” também orbita o Sol e, em junho de 2024, passou perto da Terra;
  • 1950 DA: apresenta chance extremamente baixa de colisão em 2880;
  • 2007 FT3: é monitorado devido à sua órbita, que o traz relativamente próximo à Terra;
  • 1979 XB: é acompanhado por sua trajetória que cruza a órbita terrestre, tornando-o um objeto de interesse para a defesa do planeta;
  • 2023 DW: foi descoberto em 2023 e apresentou uma pequena chance de impacto em 2046, mas observações reduziram as chances;
  • 2002 NV16: não representa ameaça iminente, porém passou próximo à Terra em outubro de 2024.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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