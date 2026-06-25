Lula anuncia envio de bombeiros, medicamentos e equipamentos para Venezuela após terremoto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira, 25, pelo X, que irá enviar ajuda humanitária para a Venezuela, assolada por terremotos cuja magnitude variou entre 7,2 e 7,5 na escala Richter. Segundo o presidente, serão enviados nesta sexta-feira, 26, 36 bombeiros dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O governo brasileiro também vai enviar nesta sexta-feira nove toneladas de equipamentos para auxiliar na busca e socorro às vítimas do terremoto.

Já no sábado, 27, o governo brasileiro vai encaminhar para a Venezuela cem purificadores de água com painel solar, medicamentos e material médico. Também serão encaminhados equipamentos para a montagem de um hospital de campanha.

Durante evento em Ponta Porã (MS) nesta quinta, Lula disse que tinha telefonado pela manhã para a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez, e questionado sobre as necessidades do país vizinho. Na publicação no X, Lula voltou a citar a conversa e prestou solidariedade.

"Conversei por telefone hoje com a presidenta encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, para prestar a solidariedade do governo brasileiro à população venezuelana vitimada pelos terremotos da quarta-feira e definir a melhor forma de prestarmos apoio ao país vizinho", afirmou o presidente no X.